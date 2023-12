Audi a joué un rôle important dans l'ère du Groupe B du Championnat du monde des rallyes dans les années 1980. La marque a célébré ce succès dans son marketing depuis lors. Le constructeur de cette R8 unique s'est inspiré du passé de la marque en la transformant en voiture de course tout-terrain. Cette étrange conversion est désormais disponible aux enchères sur Bring a Trailer.

La conversion de cette Audi R8 en machine de rallye a eu lieu en 2023. Les modifications comprennent une suspension surélevée de 2,0 pouces (5 cm) et un ensemble de coilovers Bilstein avec des tours de jambe de force renforcées. Des plaques de protection protègent une grande partie du soubassement contre les rochers et autres débris.

Les révisions apportées au V8 de 4,2 litres comprennent une admission et un échappement améliorés, ainsi qu'un réglage de l'ECU. La puissance d'origine du moteur est de 430 chevaux, mais il en fait probablement un peu plus aujourd'hui grâce aux modifications apportées. Une boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports transmet la puissance aux quatre roues via le système de transmission intégrale Quattro, caractéristique d'Audi.

Sur le plan esthétique, cette R8 est dotée de quatre feux LED sur le nez. Une galerie de toit offre un espace de rangement supplémentaire. La voiture est montée sur des roues de 18 pouces avec des jantes rouges et blanches. Le bouclier arrière a été entièrement supprimé, laissant apparaître les silencieux brillants et une partie de la suspension. L'extérieur présente un capot, des flancs et une plage arrière blancs avec des graphismes Adrenalin Industries stratégiquement placés. Le reste de la carrosserie est bleu foncé.

L'intérieur n'a pas subi de modifications importantes par rapport à la version de base. Les sièges sont en cuir noir avec des surpiqûres rouges. Un tableau de commande auxiliaire se trouve à côté de la colonne de direction et contrôle vraisemblablement les feux supplémentaires sur le nez de la voiture. Le compteur kilométrique indique 89 976 km, dont 4828 km pour le propriétaire actuel, selon la liste des ventes aux enchères.

La R8 a l'air d'être très amusante pour s'élancer sur un chemin de terre. Vous pourriez même l'utiliser pour des compétitions de rallycross. La vente se terminera le mercredi 13 décembre.

Aujourd'hui, la R8 est sur le point de prendre sa retraite. Si un successeur devait arriver, il semblerait qu'il s'agisse d'une supercar entièrement électrique, plutôt que d'un moteur V8 ou V10 comme les générations précédentes. Si vous cherchez une façon unique de découvrir la dernière supercar d'Audi, cette version prête pour le rallye pourrait être la bonne.

Galerie: 2014 Audi R8 Coupe Rallye à vendre