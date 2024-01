La collection de modèles réduits permet à de nombreux passionnés d'automobile de posséder les machines de leurs rêves de manière plus abordable et moins encombrante. Cette Ferrari FXX-K Evo n'est pas un modèle typique. Il s'agit du modèle réduit utilisé par Ferrari pour les essais en soufflerie de l'hypercar à tirage limité et réservé aux circuits. RM Sotheby's estimait que cette sculpture galbée pouvait rapporter entre 310 000 et 355 000 dollars (soit entre 282 900 et 324 160 euros au taux de change actuel) lors de la vente aux enchères qui se tenait à Paris le 31 janvier.

Cette FXX-K Evo est à l'échelle 1:2, ce qui signifie qu'elle est deux fois plus petite que la voiture réelle. Il n'y a ni fenêtres ni portes, et l'extérieur est partiellement en fibre de carbone. Vous ne pouvez pas la conduire, évidemment. Mais cette sculpture pourrait faire l'objet d'une conversation dans une grande collection.

Galerie: Modèle de soufflerie Ferrari FXX-K Evo à vendre

Ce modèle était le troisième construit pour les essais en soufflerie. Ferrari l'a utilisé pendant les phases finales du développement de la FXX-K Evo, selon la liste de vente aux enchères de RM Sotheby's. Le modèle repose sur une plaque de base mesurant 8,53 pieds de long (soit environ 2,60 mètres). RM Sotheby's suggère à l'acheteur de fixer le véhicule à un mur s'il préfère en avoir une vue unique tous les jours.

La FXX-K Evo est une version encore plus performante de la FXX-K, elle-même basée sur la LaFerrari de route. Par rapport à la version précédente, la FXX-K Evo présente une aérodynamique revue avec un aileron central sur le pont arrière et un aileron à deux plans. Le soubassement et les pare-chocs ont également été modifiés. La configuration aérodynamique modifiée a permis d'augmenter la force d'appui de 23 % par rapport à la FXX-K classique.

La puissance provient d'un V12 hybride de 6,3 litres monté en position centrale, qui développe au total 1 036 chevaux et 664 livres-pieds de couple. Une boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports transmet la puissance aux roues arrière. Ferrari n'a jamais communiqué les performances de la FXX-K Evo, mais avec un poids inférieur et une meilleure aérodynamique que la version normale, elle devrait être plus rapide sur circuit entre les mains d'un bon pilote.

