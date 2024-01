Rodrigo Varela et Enio Bozzano ont pu prendre le départ du Rallye Dakar malgré un retard causé par une attaque de pirates sur le cargo transportant leur véhicule vers l'Arabie Saoudite.

Tout semblait prêt pour les débuts de Varela sur le Dakar. Issu d'une famille traditionnelle du sport automobile brésilien, le champion sud-américain de rallye raid s'apprêtait à participer pour la première fois au plus grand rallye raid du monde, aux côtés du navigateur Bozzano, lorsque le projet a subi un sérieux coup de frein.

Pendant la période de Noël avec sa famille au Brésil, M. Varela a appris que le cargo transportant son Can-Am UTV en direction du Dakar, avait été attaqué par des pirates Houthis dans la région de la mer Rouge.

Le navire a réussi à échapper aux pirates, mais pour ce faire, il a dû dévier de sa route et contourner le continent africain en route vers sa destination finale. Le temps d'arrivée s'en est trouvé allongé de 20 jours, ce qui a rendu impossible la participation du duo à la course.

Ce cas n'est pas isolé. Fin 2023, le gouvernement américain a annoncé une coalition internationale pour protéger les cargos dans la région. Le 31 décembre, des hélicoptères américains ont engagé le combat avec trois navires, tuant dix membres d'équipage.

Les Houthis sont l'une des principales forces de la guerre civile qui a débuté en 2012 au Yémen, où s'opposent les forces soutenues par l'Arabie saoudite et l'Iran. Une autre bannière qui anime les Houthis est l'opposition à Israël, en raison de la guerre contre le Hamas.

Pour éviter la déception de ne pas participer au Dakar, la famille de Rodrigo a entamé une course contre la montre à la recherche d'une voiture de remplacement. La réponse est venue du Portugal.

"Nous avons trouvé un Can-Am au Portugal, appartenant à un pilote qui était venu au Brésil pour participer au rallye Sertoes avec nous", explique Varela. "Mais nous avons dû faire des modifications et des adaptations dans l'urgence. Heureusement, cela a fonctionné et nous avons passé l'inspection du Dakar."

Mais comme les pièces de rechange se trouvaient également sur le navire attaqué, les problèmes de Varela et Bozzano ne se sont pas arrêtés là.

"Nous n'avons pas encore toutes les pièces dont nous aurons besoin pendant le Dakar, qui nécessite beaucoup de maintenance. Pour cela, nous comptons sur l'aide des autres équipes. Le Dakar est un mélange de course et d'aventure. C'est ce qui fait de la solidarité l'une de ses marques les plus marquantes. Les gens s'entraident quand ils le peuvent.