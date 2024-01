Le coup d'envoi du Rallye Dakar 2024, l'un des plus grands événements annuels de sport automobile au monde, est donné ce 5 janvier 2024. L'épreuve se déroulera jusqu'au 19 janvier 2024, date à laquelle de nouveaux champions (ou peut-être des champions de retour, on ne sait jamais) seront couronnés.

Mais pour y parvenir, les concurrents devront avoir de nombreuses compétences aiguisées et prêtes à l'emploi. L'une des plus importantes est de savoir charger et lire le roadbook du Rallye Dakar. Il est rempli d'informations utiles sur le parcours, mais il est essentiel de savoir le lire pour arriver à bon port.

Comment déchiffrer le roadbook

Tout d'abord, la terminologie et les abréviations sont en français, ce qui n'est sans doute pas surprenant mais constitue néanmoins une information utile. Heureusement, le Rallye Dakar dispose d'un lexique pratique pour décomposer les détails.

Pour les plus visuels, Sam Sunderland, double vainqueur du Rallye Dakar, et Red Bull ont réalisé une vidéo utile qui montre à la fois le fonctionnement de la navigation et ce à quoi ressemble, dans le cockpit, le fait de parcourir cinq kilomètres en utilisant un roadbook du Rallye Dakar.

Il y a beaucoup de choses à assimiler, et ceux qui n'ont pas l'habitude de lire un roadbook devraient probablement prendre le temps de se familiariser avec la lecture rapide et précise de tous les symboles.

Le parcours du Rallye Dakar 2024

Comme le souligne Sunderland de manière plutôt discrète, les pilotes du Dakar qui réussissent doivent être capables de lire le livre, d'ajuster leur trajectoire s'ils sortent des sentiers battus (ou de la piste prévue) et, bien sûr, de prêter attention aux conditions qui les entourent. Tout cela, bien sûr, en plus d'aller vite et/ou d'essayer de maintenir une vitesse attendue pour une section donnée.

Il existe des différences subtiles dans l'utilisation des marques que vous devez également noter. Par exemple, entre un et trois points d'exclamation rouges indiquent un danger sur une section. Comme vous vous en doutez, un point d'exclamation représente un danger moins grave que trois points d'exclamation. Toutefois, un encadré rouge entourant les points d'exclamation ou la ligne entière du roadbook indique une période de danger plus large et plus importante à laquelle les pilotes doivent être attentifs.

Pour les dangers qui surviennent sur la première ligne d'une page d'un roadbook, les planificateurs du roadbook du Rallye Dakar donnent un avertissement en rouge au bas de la page précédente, ce n'est donc pas une surprise.

En 2024, les organisateurs du Rallye Dakar distribueront le Roadbook du jour le matin de chaque étape afin de préserver l'équité. Les catégories à quatre roues utiliseront le nouveau roadbook électronique plutôt que le classique roadbook papier décrit ici, mais c'est le bon vieux rouleau de papier que les motards utiliseront.