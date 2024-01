En tant que motard, quel était votre rêve au début des années 2000 ? Que vous vous en souveniez ou non, il est peu probable que vous ayez pensé à installer un moteur Ferrari F355 dans une moto. À moins que vous ne vous appeliez Birger Hansen et que vous viviez au Danemark...

Durant cette période, M. Hansen et son ami Michael Anderson réfléchissaient à la manière dont un tel projet pourrait être réalisé. Et au fur et à mesure que la conversation avançait, ils ont commencé à réfléchir : "ne serait-ce pas fou si nous construisions quelque chose que personne n'a jamais essayé de faire auparavant ?" Finalement, les deux amis ont convenu qu'Anderson se procurerait un moteur Ferrari et que Hansen, passionné de moto et très expérimenté, construirait la moto.

Eh bien... beaucoup d'amis qui boivent à leur soif dans les pubs ont probablement pris des dispositions similaires, mais tout le monde ne mène pas son nouveau projet à bien. Les circonstances de la vie font souvent obstacle à ces rêves plutôt fous, mais ce n’était pas le cas d’Anderson et de Hansen.

À l’assaut des routes

Anderson s'est procuré un moteur Ferrari V8 de 3,5 litres développant 381 chevaux et Hansen s'est mis au travail. Au total, ce dernier affirme avoir fait fabriquer au moins 100 pièces détachées par des spécialistes afin de pouvoir installer le moteur. Le F355 est joliment enfermé dans un châssis Boss Hoss, et le look de l’engin est vraiment impressionnant, comme vous pouvez le voir dans la vidéo.

Cependant, pour Hansen, la simple construction du véhicule ne suffisait pas. Le processus a pris environ 10 ans du début à la fin, mais il a également pris le temps de faire homologuer cette moto au Danemark et il l’a rendue entièrement légale pour les routes.

Il a suivi tout le processus technique de l'association de contrôle technique locale, a fait certifier la moto F355 et a payé ses documents d'immatriculation ainsi que la plaque d'immatriculation comme n'importe quel autre motocycliste respectueux des lois du pays. Mais attention, la mythique marque de Maranello a promis de récompenser ceux qui dénonceraient les faux véhicules flanqués du cheval cabré. Espérons que nos deux compères ne rencontrent pas de problème…