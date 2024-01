Liam Lawson est l'un des nôtres. Non, vraiment, la star de la F1 qui a impressionné par ses performances en tant que remplaçant de Daniel Ricciardo lors de la dernière saison est un véritable passionné de voitures "à l'ancienne". Et nous en avons la preuve. Il a posté une vidéo sur son nouveau projet de voiture : Une Subaru Forester S/tb de 2000 en mauvais état, montée sur des amortisseurs achetés sur eBay et équipée d'une soupape de décharge à la sauce Aliexpress.

Lawson a lancé sa chaîne YouTube il y a un mois et a déjà rassemblé 80 000 abonnés après seulement six vidéos. La chaîne est entièrement constituée de vlogs de la vie du pilote, allant de son lieu de résidence au Royaume-Uni à la Californie, en passant par son pays d'origine, la Nouvelle-Zélande. Alors qu'il conduit quotidiennement une Toyota Supra de cinquième génération en Angleterre, c'est chez lui, en Nouvelle-Zélande, qu'il a décidé de prendre le Forester.

La voiture est tout simplement incroyable. La peinture du toit est décolorée. Elle est équipée d'amortisseurs Yellowspeed Racing sur les rails du châssis. Les connaisseurs de voitures reconnaîtront que Yellowspeed est une véritable spécialité d'eBay. Lawson précise ensuite que la soupape de décharge provient d'Aliexpress et qu'à part la suspension, la voiture est "essentiellement de série". Il s'agit là d'un refrain classique de la part d'un vrai "dirtbag" de l'automobile. Il teste ensuite la voiture, et bien qu'elle émette le son d'un échappement, elle s'écrase sur presque toutes les bosses. Ensuite, il actionne le levier de vitesse, et il y a suffisamment de jeu pour qu'il dise qu'il "n'est pas au point mort". Faut-il en dire plus ?

Il est rare de voir un pilote de F1 s'amuser comme l'un des nôtres. Même les plus accessibles d'entre eux ne sont pas aussi "natures", même si Lewis Hamilton a fait des donuts au volant d'une Nissan Skyline GT-R R34 de location. Les pilotes de course ne sont même pas très intéressés par les voitures, préférant de loin des choses comme la "victoire" et les "championnats".

Lawson affirme que la voiture ne sera qu'un projet à court terme. Il prévoit de la construire pendant son séjour de deux mois en Nouvelle-Zélande et de la vendre aux enchères à des fins caritatives une fois terminée. Quoi qu'il en soit, c'est officiel ,Lawson est un passionné de vieilles voitures.