Tout le monde aime la minuscule Microlino, notamment grâce à son jolie design rétro dans le style de la BMW Isetta. Mais malheureusement, la voiture électrique de la catégorie L7e est assez chère, à plus de 20 000 euros. Une variante plus faible et plus lente est en train de voir le jour.

Dans le cadre du Salon de l'automobile de Genève, Micro présente la Microlino Lite. Ce nouveau modèle, une version L6e de la populaire Microlino, vise à rendre les solutions de mobilité durable accessibles à un plus large public sans permis de conduire.

Galerie: Microlino Lite (2024)

19 Photos

La Microlino Lite offre la même autonomie que sa "grande sœur", mais sa vitesse maximale est limitée à 45 km/h au lieu des 90 km/h habituels. Voici un aperçu des caractéristiques techniques :

Microlino Lite (2024) Moteur 6 kW nominal, 9 kW de puissance de crête Vitesse maximale 45 km/h Autonomie 100 km / 180 km (selon la batterie) Batterie 5,5 kWh / 11 kWh Chimie des cellules Lithium-ion (NMC/NCA) Puissance de charge (type 2) 2,2 kW Temps de charge (0-80 %) 2 h (5,5 kWh), 4 h (11 kWh) Poids (batterie incluse) 571 kg (5,5 kWh), 600 kg (11 kWh) Longueur 2 519 mm Largeur 1 473 mm Hauteur 1 501 mm Coffre à bagages 230 litres Chauffage inclus (1,8 kW PTC), chauffage de la lunette arrière

Nous constatons que deux batteries sont disponibles au choix, il en résulte une autonomie différente.

La Microlino Lite se distingue du modèle Microlino standard par des caractéristiques de design uniques. Un schéma de couleurs frais souligne le concept contemporain du véhicule, tandis que des détails en orange vif confèrent au design "une touche énergique" (O-Ton Micro). Disponible en deux coloris, Venice Blue et Berlin Anthracite, elle ouvre de nouvelles voies de mobilité aux personnes de 14 ans et plus titulaires d'un permis AM (cyclomoteur), selon les dispositions nationales.

La version Lite vise ainsi les véhicules électriques de 45 km/h comme la Citroën Ami et ses frères Fiat Topolino et Opel Rocks-e, mais aussi les clients du Renault Twizy. Le prix d'une Rocks-e est d'environ 8.000 euros. La Microlino Lite est construite, comme son grand frère avec CECOMP, dans la manufacture Microlino au cœur de l'Europe, à Turin, en Italie.

Dans un premier temps, la Lite ne sera apparemment proposée qu'en Suisse. Micro ne mentionne en effet qu'un taux de leasing en francs suisses : à partir du début de l'été 2024, la Microlino Lite sera disponible à un prix d'entrée de 149 CHF/mois pour 5.000 km par an et une durée de 48 mois. De plus, 25 pour cent du prix total sont prévus comme acompte.