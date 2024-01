Longueur : 2 510 mm

: 2 510 mm Largeur : 1 500 mm

: 1 500 mm Hauteur : 1 470 mm

: 1 470 mm Empattement : -

: - Coffre : 230 litres

L'avènement de l'électrique a permis à de nombreux constructeurs de réduire (même de beaucoup) la taille de leurs voitures. Pas de moteur thermique, pas de transmission, des pièces mécaniques plus simples. Résultat : de plus en plus de modèles urbains voient le jour. Comme la Microlino, héritière zéro émission de la BMW Isetta, la microcar originale des années 1950.

Comme son ancêtre, la Microlino a des formes douces et arrondies, et une seule porte à l'avant, mais elle se passe de groupe thermique, se contentant d'une batterie et de l'homologation quadricycle, qui permet à toute personne âgée de plus de 16 ans de la conduire.

Microlino : les dimensions

Son nom l'indique : la Microlino est vraiment micro. Elle mesure 2,51 mètres de long (moins que la smart fortwo, qui mesure 2,69 mètres), 1,5 mètre de large et 1,47 mètre de haut. Des dimensions parfaites pour la ville, où la Microlino se déplace avec une agilité inégalée.

Microlino

Microlino : habitabilité et coffre

La Microlino n'est certainement pas une voiture conçue pour ceux qui ont besoin de transporter beaucoup de choses ou de personnes. Il y a deux places sur une banquette très simple à laquelle on accède par une porte articulée du côté du conducteur à l'avant. Cela peut être un inconvénient, et pas des moindres, lorsqu'il s'agit de réaliser un créneau. Une fois à l'intérieur, on apprécie le bon espace, même pour les passagers particulièrement grands.

Malgré ses dimensions résolument compactes, la Microlino offre un coffre de 230 litres. C'est mieux que la Fiat 500, par exemple, qui se limite à 185 litres avec les dossiers de la banquette arrière relevés. Le volume est suffisant pour accueillir des sacs de courses ou autre. Il n'est certes pas question de faire un déménagement ou de penser à transporter des colis particulièrement encombrants, mais pour la vie de tous les jours, c'est largement suffisant.

Microlino

Tout cela est rendu possible par la nature électrique de la Microlino, qui offre trois groupes motopropulseurs différents, tous dotés d'un moteur de 17 ch à l'arrière. La version de base est dotée d'une batterie de 6 kWh et d'une autonomie de 91 km, tandis que la version intermédiaire est équipée d'une batterie de 10,5 kWh qui permet de parcourir 177 km en une seule charge.

Le haut de la gamme promet jusqu'à 230 km d'autonomie grâce à une batterie de 14 kWh. La limite est l'homologation : en tant que quadricycle de catégorie L7e, elle ne peut pas accéder aux périphériques et aux autoroutes.

Batterie Autonomie Moteur 6 kWh 91 km 17 ch 10,5 kWh 177 km 17 ch 14 kWh 230 km 17 ch

Microlino : les concurrents aux dimensions similaires

Comme mentionné au début, la mobilité électrique a permis de miniaturiser les voitures, donnant une nouvelle vie au segment des quadricycles légers et lourds, parfaits pour la mobilité urbaine.

Les concurrents de la Microlino sont nombreux, tous caractérisés par des dimensions ultra réduites et des autonomies qui ne sont clairement pas "monstrueuses" mais parfaites pour les déplacements en ville.