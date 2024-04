La simulation de course est censée être un moyen modeste d'obtenir de l'action roue contre roue sans risquer de froisser votre chère et tendre voiture. La plupart des gens commencent avec des systèmes de retour de force montés sur un bureau, pour une petite centaine d'euros, avant d'acquérir un beau châssis pour plusieurs milliers d'euros. Il existe même des simulateurs de mouvement à plus de 50 000 euros proposés par des sociétés telles que CXC Simulations. Mais il existe un nouveau niveau : le simulateur de conduite Pagani Huayra R, proposé par Pagani et Racing Unleashed.

Il s'agit d'une version incroyable de ce que pourrait être un simulateur. Ce qui n'est normalement qu'un assemblage de tubes et de pièces métalliques carrées est une magnifique sculpture en fibre de carbone teintée en vert, dont la forme correspond à la position assise de la véritable Pagani Huayra R. Elle a été fabriquée par le spécialiste des simulateurs haut de gamme Racing Unleashed dans les installations de Pagani - tous les éléments en carbone du simulateur sont fabriqués dans les mêmes autoclaves que les véritables supercars Pagani. Par ailleurs, les pièces métalliques telles que les supports de moniteurs et d'enceintes sont fraisées à partir d'une seule pièce d'aluminium.

Malheureusement, Pagani a refusé de communiquer un prix au moment de la publication, mais soyez assuré qu'il sera faramineux. Parce qu'au-delà du savoir-faire artisanal nécessaire à la construction de l'extérieur, Racing Unleashed n'a pas lésiné sur la mécanique.

Sous le châssis tape-à-l'œil se cachent une plateforme de mouvement à trois degrés de mobilité, la technologie d'empattement propre à Racing Unleashed, des pédales hydrauliques correspondant exactement à la Huayra R (et non à la réplique d'Asetek, étrangement), un système de ceintures de sécurité dynamique et un PC de jeu. Il peut être utilisé en réalité virtuelle ou sur l'unique moniteur Samsung G9 incurvé et ultra-large. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'il est livré avec un flight case (malle de transport) pour que vous puissiez le déplacer dans vos différents domiciles à travers la planète.

Elle comprend également une simulation de la vraie voiture construite dans Assetto Corsa Pro, la version personnalisée et axée sur la physique d'Assetto Corsa. L'équipe de dynamique des véhicules de Pagani a ainsi recréé la physique de la vraie voiture afin que les propriétaires puissent s'entraîner dans le simulateur avant leurs sessions de piste ultra exclusives.

Pagani est même allé jusqu'à effectuer de "nombreuses" sessions d'enregistrement sur piste et dans la voiture pour recréer fidèlement le V12 à aspiration naturelle. Des ingénieurs et des pilotes professionnels ont comparé le simulateur à la voiture réelle pour garantir une précision optimale. Un jour, cela fera un sacré mod pour la version normale d'Assetto Corsa.

Même s'il ne s'agissait pas d'un mini-membre en fibre de carbone de la Huayra R, il serait tout de même en bonne voie pour atteindre les 100 000 euros. Pour l'instant, seuls les clients de la Huayra R ont accès à la plateforme pour s'entraîner à la conduite de la vraie voiture. Mais bientôt, des millionnaires pourront mettre la main sur l'une d'entre elles.

Galerie: Pagani Huayra R Evo