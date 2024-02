Pagani a publié, mercredi 7 février, un court clip sur les réseaux sociaux pour présenter "une nouvelle création" qui risque de beaucoup faire parler d’elle. Le constructeur italien offre cependant peu de détails sur cette mystérieuse hypercar mais au vu de ce que Pagani nous a offert ces dernières décennies, le succès devrait être au rendez-vous d'autant plus qu'à l'instar des autres constructeurs à petit volume de production, comme Koenigsegg ou Bugatti, l'entreprise basée à San Cesario sul Panaro débarque avec une nouveauté tous les dix ans, ce qui fait que chaque modèle est très attendu.

Le seul aperçu de nous disposons de cette nouvelle Pagani est une photo qui nous montre sa silhouette cachée sous un drap qui semble révéler des contours semblables à ceux de la Huayra R. L'entreprise n'a pas pu cacher l'aileron massif, ce qui peut laisser penser que la marque s'apprête à présenter une voiture uniquement dédiée à la piste.

La future star des circuits ?

Autre détail, un séparateur avant de grande taille repose sur ce qui ressemble au nez plus pointu de la Huayra. Il ne s’agit donc probablement pas d’une nouvelle variante de l’Utopia, sortie en 2022 (voir ci-dessous). La voiture que Pagani commence à nous dévoiler présente le même pli dans l'aile arrière que la Huayra R, ce qui nous amène à croire qu'il pourrait s'agir d'une version mise à jour du modèle réservé aux circuits. Il pourrait également s’agir d’une création unique basée sur la voiture de course.

Le court teaser, que vous pouvez voir ci-dessus, montre divers circuits de course du monde entier, comme le Circuit de Barcelone-Catalogne, celui d’Imola et le Circuit Yas Marina (à Abu Dhabi), associés au son du fantastique moteur V12 produit par AMG. Le constructeur automobile a présenté la Huayra R en mars 2021 avec un V12 atmosphérique de 850 chevaux et si ce modèle représente une évolution, nous sommes impatients de voir si Pagani va améliorer le design ou la motorisation en elle-même. On ne sait pas quand nous verrons la nouvelle voiture sans aucun camouflage mais le teaser nous demande de rester en alerte, ce que nous ferons.