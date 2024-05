Volkswagen Véhicules Utilitaires présente en première mondiale le nouveau California, peut-être le camping-car le plus emblématique. Il a toujours été synonyme de liberté et de volonté d'explorer le monde. La septième génération est construite sur la plateforme MQB du Multivan et est également la première à proposer une motorisation hybride rechargeable combinée à une transmission intégrale ainsi que deux portes coulissantes sur les côtés.

En outre, toutes les fonctions liées à l'utilisation en tant que camping-car peuvent être contrôlées via un écran dans l'espace de vie, l'application d'infodivertissement de la voiture ou l'application California sur un smartphone, ainsi que la possibilité d'une finition de peinture bicolore. Cinq versions seront commercialisées à partir de juin 2024 : Beach, Beach Tour, Beach Camper, Coast et Ocean, dont les Beach Tour et Coast ne seront pas disponibles en Italie.

Plein de nouveautés

Ainsi, après avoir construit plus de 280 000 unités de ce véhicule, Volkswagen Commercial Vehicles présente une nouvelle génération du California, en redessinant chaque zone, en le rendant plus spacieux, plus "intelligent", plus sophistiqué, plus polyvalent et naturellement plus durable. Volkswagen Utilitaires a cependant conservé les détails clés qui ont fait du California une véritable icône du tourisme en plein air : le toit pliant et l'intérieur méticuleusement détaillé, ainsi que la polyvalence qui permet également une utilisation presque quotidienne grâce aux deux portes coulissantes sur les côtés, de série sur toutes les versions.

Nouveau Volkswagen California T7 2024

Pour la première fois, il fait son apparition avec la motorisation hybride rechargeable, ce qui signifie également la possibilité de se déplacer sur certains tronçons en mode tout électrique.

Le marché français propose également de série un auvent qui peut être monté sur le côté gauche ou droit pour augmenter l'espace et protéger l'entrée de la pluie ou du soleil. Autre nouveauté, des sièges individuels remplacent la banquette arrière, de sorte que même les vélos peuvent voyager à l'intérieur et que les sièges peuvent être positionnés individuellement selon les préférences de chacun.

Nouveau Volkswagen California T7 2024 Ocean

Enfin, comme mentionné sur le Nouveau California à partir de la version Beach Tour, il y a une toute nouvelle unité de contrôle du camping-car dans le pilier C côté passager, à partir de laquelle toutes les fonctions peuvent être gérées et contrôlées via l'écran. Il est également possible d'utiliser une application embarquée sur le système d'infodivertissement et l'application California sur un smartphone. Enfin, tous les éclairages LED et de fond dans l'habitacle peuvent être éteints simultanément en appuyant deux fois sur l'un des nombreux interrupteurs.

Spacieux à l'intérieur, compact à l'extérieur

Sur le plan technique, toutes les versions du nouveau California sont basées sur l'actuelle version à empattement long du Multivan. Le Nouveau California mesure 5.173 mm de long, 1.941 mm de large et 1.990 mm de haut, y compris le toit rabattable abaissé. Cela signifie qu'il peut entrer dans la plupart des parkings couverts. L'empattement allongé à 3,124 m augmente également son habitabilité. Lorsque le toit est fermé, la hauteur intérieure est de 1 297 mm ; lorsque le toit pliant est ouvert, elle passe à 2 108 mm.

Nouveau Volkswagen California T7 2024 Ocean

Il ne faut pas sous-estimer le fait que, grâce à la plateforme MQB, une large gamme de systèmes d'aide à la conduite est disponible sur la nouvelle Volkswagen California, allant du freinage du véhicule dans les virages en cas de présence d'un autre véhicule en sens inverse, au Travel Assist qui offre une aide à la conduite semi-automatique.

Nouveau Volkswagen California T7 2024 Ocean

La Nouvelle Californie est propulsée par trois systèmes de propulsion différents qui peuvent être combinés avec toutes les versions et qui sont tous associés à une transmission automatique. La base est le TDI de 150 ch, il y a aussi le TSI (turbo essence) de 204 ch. Mais la véritable nouveauté pour la California est le nouveau moteur hybride rechargeable (eHybrid) d'une puissance combinée de 245 ch qui peut également être associé à la transmission intégrale 4Motion. La partie thermique de l'eHybrid est assurée par le 1.5 TSI Evo2. La puissance de cette solution permet également de tracter jusqu'à 2 tonnes.

5 versions pour différents styles de tourisme

Les 5 versions du Nouveau California ont été conçues pour couvrir le plus grand nombre possible de styles de vie et de scénarios de voyage. Par rapport au modèle précédent, les nouveaux modèles disposent de sièges arrière individuels amovibles à la place de la banquette arrière, tous équipés de tiroirs, ainsi que de sièges conducteur et passager avant. Indispensables également, les ports USB-C de 45 W disséminés un peu partout dans le van.

Nouveau Volkswagen California T7 2024 Beach

California Beach

Le California Beach est le modèle d'entrée de gamme : il s'agit essentiellement d'un Multivan avec un toit pliant manuel. Il offre six places (2+2 sièges simples aux deuxième et troisième rangées) et de l'espace pour deux personnes pour dormir sous le toit pliant, qui peut être ouvert et fermé manuellement à l'aide d'un nouveau mécanisme.

Le lit dans le toit pliant mesure 2 054 x 1 137 mm dans toutes les versions de la Nouvelle Californie et est équipé d'un matelas de haute qualité et de ressorts incurvés.

Nouveau Volkswagen California T7 2024 Beach

California Beach Camper

L'homologation du California Beach Camper est celle d'un camping-car traditionnel. Il s'agit d'un véhicule à cinq places, mais il est également équipé d'une mini-cuisine extrêmement compacte et d'une prise de courant de 230 volts. La cuisine, avec un réchaud à gaz à un feu, un tiroir à couverts et un espace de rangement supplémentaire, se trouve dans un module installé en permanence dans le compartiment de charge. Pour l'utiliser, l'unité de cuisine est tirée à l'arrière lorsque le couvercle du coffre est ouvert (ce qui permet également de se protéger de la pluie).

Nouveau Volkswagen California T7 2024 Ocean

California Ocean

Le California Ocean était déjà le modèle le plus haut de gamme de la ligne de produits précédente, ce qui s'applique également sans réserve au nouveau California Ocean. Par rapport à la version Coast, l'Ocean quatre places est doté de nombreux détails standard supplémentaires, d'une kitchenette complète côté conducteur et d'une deuxième batterie de camping-car (au total 2 LiFePo x 40 Ah).

Nouveau Volkswagen California T7 2024 Ocean

La kitchenette a été entièrement repensée et laisse de l'espace pour entrer et sortir par la porte coulissante de gauche. Le siège du conducteur, réglable en hauteur, peut désormais pivoter sur 180 degrés. Un espace a été créé pour le réfrigérateur, qui s'ouvre vers l'avant sous forme de tiroir, de sorte qu'il est également accessible depuis l'extérieur du véhicule.

Nouveau Volkswagen California T7 2024 Ocean

Le lit pliant de l'espace de vie mesure 1 980 x 1 060 mm. Lorsqu'il est plié, il repose sur l'un des sièges rabattables à droite et sur une marche intégrée à la kitchenette à gauche. Le réservoir d'eau douce a une capacité de 28 litres. La table d'extérieur pliante (qui peut également être utilisée à l'intérieur et comme extension du plan de travail) et une prise supplémentaire de 230 volts avec prise de quai à l'extérieur pour une cuisinière électrique sont également disponibles.