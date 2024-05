Après une semaine de préparation et de nombreux tours de piste, les toutes premières équipes de l'A2RL ont pu participer à l'événement qu'elles attendaient tant : la toute première course d'un tout nouveau sport automobile.

Avant la course, les équipes ont parcouru le circuit aussi rapidement que possible, préparant leurs machines sans conducteur à la chaleur de la compétition. En gardant un œil sur la piste, il n'était pas rare de voir (et d'entendre) des voitures sans conducteur se promener sur la ligne droite principale de Yas Marina, alors que chaque équipe affinait son code en vue de l'événement principal.

Le jour J, le circuit était une véritable ruche. Une Fanzone parée de jeux, de systèmes VR et d'écrans liés à la course a accueilli les milliers de fans venus assister à l'événement. Alors que les préparatifs de la course s'intensifiaient, les tribunes de la ligne droite de départ et d'arrivée étaient remplies de spectateurs enthousiastes.

Alors que le soleil se couchait, l'ancien pilote de F1 Daniil Kvyat a assuré le spectacle en effectuant des tours au volant d'une version pilotée de la Super Formula de l'A2RL, puis en montrant ce que la propre supercar de Dallara, la Stradale, pouvait faire sur la piste.

Kvyat n'était pas simplement là pour profiter d'une journée de piste exceptionnelle, mais pour participer au premier des événements de la soirée : l'homme contre la machine. Il y affronte l'équipe locale d'A2RL, TII, pour montrer la différence entre une voiture pilotée par un humain et une voiture pilotée par une machine. La voiture de TII est la voiture de course autonome la plus avancée qui existe, ayant été développée depuis la genèse de la série par les fondateurs d'ASPIRE Group. Bien qu'elle ait fait bonne figure, Kvyat a démontré que, pour l'instant du moins, l'homme a toujours le dessus sur la machine. Pour l'instant du moins. À l'issue de l'événement, Kvyat a déclaré : "C'est une grande avancée technique. Voir ces voitures rouler à un rythme respectable est impressionnant. Partager la piste ensemble, même si nous avons essayé de coexister avec prudence, en sachant qu'il n'y aura pas de risques inutiles, c'est très important. La compétition, en fin de compte, est ce qui fait avancer les choses."

À partir de là, il était temps de courir. Sur les huit équipes, seules quatre - les équipes italiennes PoliMOVE et Unimore, et les équipes allemandes TUM et Constructor (qui représente également la Suisse) - se sont qualifiées pour la finale. Le monde entier regardait et écoutait pour savoir qui serait le premier à entrer dans l'histoire.

Les voitures ont réalisé des temps d'environ deux minutes avant la course. Bien qu'un humain puisse être un peu plus rapide dans la même voiture, les qualifications ont prouvé qu'une voiture peut rouler de manière autonome à Yas Marina. Lors de la course, les quatre équipes ont joué le jeu pendant la première moitié de la course - l'objectif de l'A2RL est de faire en sorte que les voitures sans conducteur se comportent comme des voitures pilotées par des humains : les dépassements, les sensations fortes et les débordements sont le mot d'ordre - et PoliMOVE avait l'intention de prendre en premier le drapeau à damier. Jusqu'à ce qu'une catastrophe survienne au cinquième tour de la finale de huit tours. La voiture italienne verte s'est arrêtée, puis a tourné vers le mur - heureusement, elle ne l'a pas percuté.

L'absence de mouvement de PoliMOVE a stoppé la course et toutes les voitures sont rentrées aux stands pour un nouveau départ afin de couvrir les trois tours restants. La voiture de PoliMOVE n'a pas rejoint le peloton. Les Italiens d'Unimore étaient en tête... jusqu'à ce que leur voiture subisse le même sort que PoliMOVE et s'arrête net. La course n'a pas été interrompue cette fois, et l'équipe allemande TUM a remporté la victoire, une part des 2,25 millions de dollars de prix et une place dans les livres d'histoire en tant que premier vainqueur de l'A2RL. Ses homologues Constructor ont pris la deuxième place, tandis qu'Unimore s'est emparé de la troisième.

La course ne s'est peut-être pas déroulée comme prévu, mais pendant un certain temps, quatre voitures ont roulé dans Yas Marina sans pilote. Pour un départ, c'est une base solide sur laquelle on peut s'appuyer, la préparation de l'événement de 2025 commençant dès à présent.