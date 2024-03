Depuis les premiers jours de l'automobile, la course a été le moteur de l'innovation dans ce secteur. C'est l'objectif de l'Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) : stimuler l'innovation technologique grâce à des courses passionnantes tout en prenant du plaisir. Huit équipes du monde entier se réuniront à Yas Marina, à Abu Dhabi, le 27 avril prochain, pour la course inaugurale de la série. Outre la gloire et les progrès technologiques, les équipes se disputeront un prix en espèces de 2,25 millions de dollars (2 millions d'euros). Et nous sommes tous invités à participer.

L'A2RL est une initiative du groupe ASPIRE, l'organe de gestion des programmes du Conseil de la recherche en technologies avancées (Advanced Technology Research Council). La mission du groupe est de trouver des solutions à des problèmes difficiles en mobilisant les esprits les plus brillants du monde, en les réunissant et en encourageant le développement par le biais d'une compétition basée sur la convivialité. Dans le cas présent, le problème est la sécurité des véhicules. Comment rendre les voitures plus sûres pour leurs occupants en cas de collision ? La meilleure réponse est évidente : éviter la collision.

"En organisant un événement de sport automobile, le grand défi que nous essayons de relever concerne en fait la sécurité routière", a déclaré Tom McCarthy, directeur exécutif d'ASPIRE. "Nous avons vu d'énormes progrès dans la technologie des voitures que tout le monde conduit, mais ce que nous n'avons pas vu, c'est une diminution substantielle des accidents de la route et des décès, qui restent toujours élevés. Nous pensons que la raison principale en est l'écart important entre ce que la voiture peut faire et ce que le conducteur moyen peut accomplir. Les voitures deviennent de plus en plus sûres en cas d'accident lors de ces dernières années, en minimisant les dommages grâce aux zones de déformation et aux airbags, mais ce sur quoi nous allons nous concentrer, c'est d'éviter l'accident en premier lieu. La robotique autonome et l'IA peuvent combler ce fossé entre la voiture et le conducteur, afin d'améliorer la sécurité sur les routes."

C'est là que l'A2RL entre en jeu. Huit voitures de course basées sur celles utilisées dans la série japonaise Super Formula se mesureront au chronomètre et les unes aux autres dans des courses de roue contre roue restreinte. Construite par Dallara, chaque voiture est équipée d'un moteur de course quatre cylindres de 2,0 litres turbocompressé basé sur un moteur Honda, relié à une boîte de vitesses à six rapports. À la place du conducteur se trouve un grand nombre d'équipements, notamment des caméras, des capteurs, un GPS, des actionneurs et un système de transmission par câble. Au milieu, un ordinateur contrôle le tout. Une fois la voiture sur la piste, c'est à cette "pile d'IA" qu'il revient de remporter la victoire.

"La pile autonome perçoit l'environnement, envoie des signaux à l'ordinateur et le véritable défi pour les équipes consiste à le programmer de manière à ce qu'il agisse sur tous ces signaux et commande les actionneurs pour contrôler la voiture", a déclaré M. McCarthy. "Le défi pour les codeurs est de fusionner toutes les données disponibles et de les exploiter pour faire fonctionner la voiture de manière autonome. Une fois que la voiture démarre, elle est autonome - personne ne peut interférer avec elle. Le seul contrôle extérieur, qu'il soit effectué par l'équipe ou par le contrôle de la course, est l'instruction d'arrêt pour des raisons de sécurité. La voiture doit accomplir des tâches sur la piste, comme dépasser une autre voiture, par elle-même".

Bien que les voitures soient, vous l'aurez deviné, sans conducteur, elles sont évidemment soutenues par les équipes mentionnées par McCarthy. Il s'agit d'un effort véritablement mondial, avec des équipes composées de membres issus d'un large éventail de milieux techniques et de sports mécaniques. L'Allemagne, l'Italie, Singapour, la Suisse, la Chine, la Hongrie, les États-Unis et les Émirats arabes unis sont représentés. Et si les équipes sont là pour la compétition, la première place est également récompensée par un prix très intéressant : un prix de 2,25 millions de dollars.

Il ne s'agit pas d'un coup d'épée dans l'eau. L'A2RL s'est déjà engagée pour quatre ans à Yas Marina, à Abu Dhabi, et à mesure que le processus se met en place, l'A2RL espère s'étendre à d'autres circuits en Europe et en Asie. Du point de vue des spectateurs, une caméra VR peut donner aux fans de course un goût particulier de l'action grâce à une expérience VR peu fréquente dans les sports mécaniques. Cela pourrait également déboucher sur une expérience de jeu plus tard, en complétant l'action réelle dans un environnement de course virtuel. Cependant, dans l'immédiat, les courses sont bien réelles.

"Nous pensons que les voitures du futur continueront d'être conduites par des humains, et que les voitures sans conducteur ou les taxis seront minoritaires, probablement dans les zones urbaines, allant très lentement, au moins dans les dix ou vingt prochaines années", a déclaré McCarthy "Nous voulons nous concentrer sur la conduite active. Ainsi, dans le monde réel, nous ne voulons pas retirer le conducteur de la voiture. Nous voulons que le conducteur soit plus en sécurité. Pour réaliser le potentiel, il faut aller de l'avant dans les avancées technologiques et permettre aux conducteurs de voir cette technologie [autonome] en action pour l'accepter." Visitez le site A2RL.io pour plus d'informations.