Un nouveau type de sport automobile est en train de voir le jour, et la seule intervention humaine se fait loin des voitures. L'Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) est exactement ce que l'on comprend : des courses autonomes devant une foule de 10 000 personnes sur le circuit de Yas Marina, et retransmises en direct sur Internet.

Après des années de développement, A2RL est enfin prêt à organiser sa première course sur le légendaire circuit Yas Marina d'Abu Dhabi. Le 27 avril, A2RL espère changer notre regard non seulement sur le sport automobile, mais aussi sur la conduite autonome pour de bon.

A2RL a réuni des équipes d'ingénieurs, de scientifiques et même l'ancien pilote de Formule 1 Daniil Kvyat pour transformer une voiture de course de pointe en un véhicule autonome. Les équipes, originaires des Émirats arabes unis, de Chine, d'Allemagne, de Hongrie, d'Italie, de Singapour, de Suisse et des États-Unis, ont toutes la même voiture au départ : un châssis Dallara, propulsé par un moteur Honda turbo de 2,0 litres de 550 chevaux, relié à une boîte de vitesses à six rapports. Les huit équipes s'appuient sur une version modifiée des voitures de la Super Formula japonaise qui roulent à 298 km/h (aujourd'hui appelée EVA24).

Là où l'on trouve normalement un pilote revêtu d'une tenue ignifugée et d'un casque solide, les voitures AR2L sont équipées d'une multitude de technologies : GPS, caméras, capteurs, ordinateurs, etc. Cette technologie, et la façon dont elle a été programmée, fait la différence entre la victoire et la défaite. Toutes ces caméras permettront aux spectateurs de voir de près ce qui se passe dans la course, puisqu'elles offrent des vues à 360 degrés depuis le baquet.

La toute première course A2RL comprend deux événements. Daniil Kvyat affrontera une voiture entièrement conçue par l'IA pour déterminer si c'est l'homme ou la machine qui est le plus rapide. Plus tard, l'épreuve principale débutera : huit équipes, après des années d'essais, de simulations et de fibres de carbone brisées, s'affronteront pour déterminer qui a fait le plus grand bond en avant en matière de technologie de conduite autonome.

À partir de là, la compétition commence vraiment : le samedi 27 avril, une série de courses et de défis opposeront des voitures sans pilote. Lors de la course finale, quatre voitures s'affronteront, une première mondiale, pour remporter un prix de 2,25 millions de dollars (environ 2 millions d'euros).

Un événement de course ne serait pas le même sans une fan zone. Sur place à partir de 17 heures, la Fanzone sera ouverte à tous. Les visiteurs pourront y profiter du karting, des simulations de course Gran Turismo, des voitures radiocommandées, des food trucks, d'un musée immersif sur l'IA, et bien plus encore. Il y aura également la finale du concours STEM d'A2RL, un événement destiné aux jeunes fans de course qui utiliseront leur savoir-faire en matière de codage pour montrer ce qu'ils peuvent faire avec les voitures de course A2RL à l'échelle 1:8.

La raison d'être de l'A2RL ? La sécurité, la collaboration et le progrès technologique. À maintes reprises, le sport automobile a été à l'origine du développement des technologies, et lorsqu'il s'agit d'autonomie, il est temps que les voitures de course reprennent le flambeau.

Issu du groupe ASPIRE, le pilier de transition technologique du Conseil de recherche en technologie avancée d'Abu Dhabi, A2RL met les équipes au défi de créer une voiture capable de rouler et de gagner sans aucune intervention humaine. Sur la piste, une fois que les voitures auront démarré, elles seront entièrement autonomes pour terminer la course. Le seul moyen pour un humain de modifier leur trajectoire est de l'arrêter à distance. Il n'y a pas de pilote caché dans une nacelle en coulisses. Tout repose sur la technologie.

L'objectif est double. Tout d'abord, offrir du spectacle aux fans. Plus de sport automobile est toujours une bonne chose après tout. Deuxièmement, il s'agit de développer une technologie qui pourra être utilisée dans les voitures de demain. Les leçons apprises ici seront transférables et alimenteront les systèmes de sécurité avancés qui assurent la sécurité des conducteurs sur la route. À terme, cela pourrait déboucher sur des voitures autonomes.

À partir de cet événement initial, A2RL établira un calendrier de courses officiel, et espère attirer un public enthousiaste à la fois physiquement et virtuellement.

Regardez la course en direct ici ou rendez-vous sur a2rl.io pour plus d'informations.