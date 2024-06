Des célébrités comme Elvis Presley ont contribué à faire de la BMW 507 une voiture emblématique. Il en possédait deux exemplaires et aujourd'hui, soit 65 ans plus tard, il existe une interprétation moderne basée sur la nouvelle BMW Z4 G29 qui donne à ce modèle légendaire une touche contemporaine. Quant à savoir si elle plaira à tout le monde, c'est une autre histoire.

Le Roadster Tender 5.7 d'Estella-Fahrzeugtechnik est doté d'une carrosserie entièrement en fibre de carbone, fabriquée en collaboration avec ds-Fasertechnik GmbH. Elle ne ressemble pas vraiment à la 507 originale, avec sa calandre en moustache et ses phares pointus, mais la carrosserie contribue à transmettre le design vintage tout en incarnant l'esprit de l'original.

L'intérieur a été entièrement retapissé, mais les éléments modernes de BMW sont toujours présents. Les écrans montés sur le tableau de bord et la console centrale familière sont difficiles à dissimuler sous une couche de cuir souple.

Galerie: Estella-Fahrzeugtechnik Roadster Tender 5.7

5 Photos

Sous le capot se trouve un moteur B58 turbocompressé de 3,0 litres, à six cylindres en ligne, qui développe habituellement 335 chevaux et 498 Nm de couple. Cependant, sur le 5.7, plusieurs améliorations, telles qu'un turbo plus gros, une admission et un nouveau système d'échappement, portent la puissance à 500 ch et 649 Nm de couple.

Le Tender 5.7 est équipé de jantes Alpina de 20 pouces et de stabilisateurs entièrement réglables. Estella-Fahrzeugtechnik ne produira que 15 exemplaires, chacun dans une combinaison de couleurs unique. La société indique que deux emplacements ont déjà été réservés. Le prix débutera à 288 000 euros. Êtes-vous fan du design ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.