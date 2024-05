Avec l'Avenger, Jeep s'est lancé dans le monde des SUV électriques, et d'autres modèles alimentés par batterie, plus grands et plus chers arriveront bientôt. Une gamme de plus en plus électrifiée qui pourrait bientôt s'étendre vers le bas.

En effet, selon CNBC, Carlos Tavares, CEO de Stellantis, a déclaré que "très bientôt" une Jeep électrique à 25 000 dollars arrivera aux États-Unis, afin d'attirer les automobilistes encore sceptiques sur la mobilité plug-in.

À quoi ressemblera-t-elle ?

Carlos Tavares n'a pas révélé de grands détails sur la nouvelle Jeep électrique, se limitant à mentionner le prix de 25 000 dollars (environ 23 000 euros), afin de reproduire ce que Citroën a fait avec la nouvelle C3 électrique, vendue en Italie au prix de 23 900 euros. "Tout comme nous avons lancé la Citroën e-C3 à un peu plus de 20 000 euros, vous aurez très bientôt une Jeep à 25 000 dollars", a déclaré le PDG de Stellantis mercredi lors d'une conférence d'investisseurs.

Le fait que la petite voiture française ait été mentionnée suggère que la future Jeep électrique sera également basée sur la plateforme Smart Car, qui servira également de base à la nouvelle Fiat Panda électrique et à d'autres modèles électriques "low cost" de Stellantis.

Jeep Avenger 4xe Citroen C3 Aircross 2024

Une question demeure cependant : quelle sera la taille de la nouvelle Jeep ? Et arrivera-t-elle aussi en Europe ? En termes de dimensions, la plateforme de la Smart Car permet différentes longueurs. La nouvelle C3 mesure 4,01 mètres de long tandis que la nouvelle C3 Aircross mesure 4,39 mètres. En ce qui concerne la commercialisation sur le Vieux Continent, on sait que les SUV petits et compacts sont très populaires sur le marché, mais la présence de l'Avenger (4,08 mètres) et du Renegade (4,23 mètres) pourrait créer une concurrence domestique très féroce. Il ne reste plus qu'à attendre.

Jeep Wagoneer S, il teaser Jeep Recon 2024

Ce qui arrive

Comme nous l'avons dit, la stratégie électrique de Jeep va bientôt s'étendre : le nouveau Wagoneer S, basé sur la plateforme STLA Large de Stellantis, est sur la rampe de lancement. Ensuite, ce devrait être au tour du Recon, une sorte de version électrique du Wrangler, avec de fortes capacités tout-terrain.