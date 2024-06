Dans la longue et prestigieuse histoire de Ferrari, on ne compte plus les modèles qui ont forgé sa légende. Mais au-delà de leurs performances ou de leur beauté, certaines de ces voitures ont aussi procuré des émotions différentes, notamment au fondateur de la marque.

L'avant de cette Ferrari était, mine de rien, relativement compact

Après le décès de son fils Dino, en 1956, Enzo Ferrari a décidé de lui rendre hommage à travers une série de voitures, que ce soit la Fiat Dino (en collaboration avec Fiat donc) ou bien sûr les Ferrari Dino 206 ou encore 246, qui s’est déclinée en version GT et GTS. Aujourd’hui, c’est la deuxième qui nous intéresse…

La Dino est chaussée des traditionnelles jantes de 14 pouces, sans oublier le logo qui va avec

Une Ferrari avec un sacré vécu

Un des exemplaires de la 246 GTS a récemment été vendu aux enchères, via Bring a Trailer, et cela constitue un petit évènement en soi, car cette sublime automobile n’a été construite qu’en 3 000 exemplaires. De plus, cette voiture a appartenu à la chanteuse américaine, Cher et celle-ci n’a jamais aussi bien porté son nom puisque le prix de la Ferrari était loin d’être donné. En effet, elle s’est vendue pour quelques 528 000 € et malgré ses plus de 100 000 km dans les pneus (104 000 exactement).

Malgré tout, la belle rouge (du Rosso Chiaro accompagné de chrome s’il vous plaît) a subi une grosse révision, fin 2013, suivie d'une restauration complète bien qu’il y ait encore quelques petits défauts de carrosserie. L’intérieur est entièrement noir et les sièges sont enveloppés de cuir Nero, mais la voiture a aussi son côté moderne puisqu’elle bénéficie de la climatisation et des vitres électriques.

Les Dino étaient les seules Ferrari, de routes, à embarquer des 6 cylindres, jusqu'à l'arrivée de la 296 GTB, il y a trois ans.

Enfin, cette Dino 246 GTS est propulsée par un V6 de 2,4L à 3 carburateurs, qui développe 195 chevaux et 245 Nm de couple. La puissance passe au sol via les roues arrière, grâce à une boîte de vitesses manuelle, à 5 rapports. Le compteur monte, techniquement, jusqu'à 270 km/h, mais la vitesse maximale de la Ferrari se situe facilement 30 km/h en dessous. Mais le nouveau propriétaire ne s’en plaindra probablement pas.