Officine Fioravanti présente deux nouveaux projets. L'atelier basé à Coldrerio, en Suisse, qui a donné naissance il y a quelque temps à la Testarossa Restomod, prépare deux nouvelles créations époustouflantes basées sur l'Alfa Romeo 8C Competizione et la Ferrari 512 BB.

Ce n'est pas tout : le nouveau département Evolutions Techniques a pour objectif de personnaliser n'importe quelle voiture fournie par le client, pour créer des exemplaires uniques et entièrement sur mesure.

Mise à jour totale pour la 8C

Les designers suisses ont déjà commencé à travailler sur une version exclusive de la 8C Competizione, initialement construite en série limitée à 500 exemplaires en 2007 et définie par Jeremy Clarkson (le visage historique de "Top Gear " et "The Grand Tour") comme "la plus belle voiture jamais construite".

Officine Fioravanti Alfa Romeo 8C

Pour le moment, Officine Fioravanti n'a dévoilé que quelques informations sans trop entrer dans les détails. Par exemple, l'atelier a annoncé qu'il allait revoir la boîte de vitesses manuelle et l'électronique de gestion de l'Alfa Romeo, ainsi qu'équiper une nouvelle configuration d'une suspension Ohlins réglable à commande électronique et d'un système de freinage en carbone-céramique.

L'Alfa Romeo 8C Competizione développée par Officine Fioravanti

Il y aura également des sièges monocoques en fibre de carbone équipés d'une homologation FIA et développés en collaboration avec LMT (Laboratoire Mécanique de Turin) et le poids de la voiture sera "considérablement réduit", ainsi qu'une mise à niveau complète du moteur.

La "nouveau" 512 BB

Le projet lié à la 512 BB est complètement différent et davantage axé sur la préservation de nombreuses caractéristiques qui distinguaient la voiture originale des années 1970.

Ferrari BB512 par l'Officine Fioravanti

En effet, Officine Fioravanti déclare vouloir rendre cette Ferrari plus "fiable", en mettant à jour le système électrique avec des solutions techniques contemporaines plus efficaces "adaptées pour rendre la voiture utilisable même au quotidien et pour les longs trajets".

Les modifications de Officine Fioravanti sur la Ferrari 512 BB

La ligne et l'intérieur de la voiture ne seront pas modifiés, tandis que les changements techniques seront facilement réversibles. Plus de détails suivront dans les mois à venir.