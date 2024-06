Vista AF Corse et Ferrari, l'histoire derrière l'union

20 ans après sa création, découvrons comment le premier groupe mondial d'aviation privée, Vista, et l'écurie italienne AF Corse, s'associent dans le championnat du monde d'endurance (WEC) ainsi qu'à la plus grande course d'endurance au monde, les 24 Heures du Mans 2024.





Vista, le premier groupe mondial d'aviation privée



VistaJet, la première et l'unique compagnie mondiale d'aviation d'affaires fondée par Thomas Flohr, révolutionne le secteur de l'aviation privée depuis 2004. Un modèle commercial innovant : les clients ont accès à une flotte mondiale de jets privés dont la disponibilité est garantie avec un préavis de seulement 24 heures, en ne payant que les heures de vol, et donc sans aucune des responsabilités associées à la possession d'un avion.



Avec une gamme de services inégalée et une flotte de plus de 300 avions dans une livrée rouge et argentée distinctive, VistaJet permet aux chefs d'État, aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs et aux particuliers de voyager dans 207 pays et territoires, couvrant 96 % du globe et desservant plus de 2 400 aéroports.

VistaJet relève tous les défis d'un secteur en pleine évolution et redéfinit la notion de luxe et d'excellence.

Un service inégalé et une force opérationnelle



VistaJet propose un modèle commercial et des produits uniques - garantissant un avion disponible pour ses Membres à tout moment et en tout lieu, avec le plus haut niveau de service, et une expérience cohérente sur chaque vol. Cela n'a jamais été fait auparavant dans l'aviation privée, car cela nécessite un niveau de coordination gargantuesque à travers de multiples rôles - de la restauration privée et des services à la clientèle à la planification des vols et au-delà - pour être en mesure de servir 96% du monde, avec un préavis de seulement 24 heures, 365 jours par an.





Le service renommé de VistaJet - des suites d'affaires entièrement équipées aux espaces familiaux relaxants, servis par des Cabin Hosts formés par le British Butler Institute, MedAire, Norland College et Wine & Spirit Education Trust - est inégalé. Sur chaque vol, les cabines VistaJet donnent l'impression d'être à la fois chez soi et dans un bureau en plein ciel.



Les observations faites en cabine ont inspiré certains des services et campagnes emblématiques de VistaJet : de VistaPet, le premier service facilitant les vols avec des amis à quatre pattes, à Adventures in the Sky, qui permet de créer des souvenirs inoubliables et exceptionnellement créatifs pour les enfants, en passant par son programme de vins réputés et ses offres de restauration privée. VistaJet travaille avec plus de 7 000 fournisseurs dans le monde entier : les meilleurs producteurs et fournisseurs, les chefs privés les plus recherchés et les restaurants étoilés au Michelin, afin de se procurer les ingrédients et les plats locaux les plus frais et de la plus haute qualité.



D'autres exemples montrent que VistaJet accorde une attention particulière à chaque détail grâce à la personnalisation et à l'orientation client :





Une « business suite », entièrement équipée permet de profiter pleinement du confort ultime d’une véritable salle de réunion.





», entièrement équipée permet de profiter pleinement du confort ultime d’une véritable salle de réunion. Le parfum d’ambiance « signature » a été conçu par Le Labo, parfumeur de luxe.





Le confort du cuir italien permet de se sentir comme chez soi.





permet de se sentir comme chez soi. Des masques pour les yeux et des chaussettes en cachemire ainsi que des produits de soins pour la peau 100 % naturels .





Pensés et concoctés par des chefs et des restaurants de renommée internationale, des menus personnalisés sont servis avec de la porcelaine et de l’argenterie Christofle .





Des duvets en plume, du linge de lit en coton égyptien, des couvertures en cachemire composent les avions privés.

Expériences ultimes grâce au portefeuille VistaJet Private World - plus de 600 partenariats dans 35 catégories, exploitant les points de passion de ses Membres :





Private dining (Dîner privé): VistaJet redéfinit la gastronomie dans les airs grâce à des découvertes scientifiques et artistiques, des menus saisonniers Signature et des partenaires étoilés au Michelin. VistaJet met l'accent sur la saisonnalité, la santé et le bien-être.



Wine Program (Programme pour le vin): Les effets de l'altitude, de la pression dans la cabine et de la qualité de l'air font qu'il peut être difficile de choisir le bon vin à déguster à bord, car le palais est altéré. VistaJet a créé une carte des vins de marque, composée de grands vins du monde entier qui conservent leur équilibre en altitude.



VistaJet Library (Bibliothèque VistaJet): Une bibliothèque exclusive, composée de dizaines d’ouvrages soigneusement sélectionnés par la librairie londonienne Heywood Hill, se trouve à bord de la flotte Global.



Adventures in the Sky (Aventures dans le ciel): Ce service offre des expériences extraordinaires aux plus jeunes voyageurs. Avec des costumiers, des animateurs qualifiés et des activités interactives, ce programme est conçu pour créer des voyages passionnants et mémorables pour les enfants et les familles.



VistaPet (Programme pour les animaux de compagnie): Ce programme sur mesure a été conçu en collaboration avec des vétérinaires et des experts animaliers pour répondre aux besoins des clients voyageant avec des animaux. VistaPet assure les meilleures conditions de vol aux animaux de compagnie.

©VistaJet

Lire aussi Ferrari remporte les 24 Heures du Mans en survivant au drame de la fin de course

Vista s'associe à AF Corse, avec deux Ferrari 296 LMGT3



En décembre 2023 et à l'approche du Championnat du Monde d'Endurance de la FIA WEC (ou World Endurance Championship), l'équipe Vista AF Corse, annonçait leur nouvel engagement : deux Ferrari 296 LMGT3 pour la saison 2024.

Les deux équipes disputent alors le Championnat dans la classe LMGT3 sous le nom de Vista AF Corse, dans l'emblématique livrée rouge et argentée, rappelant la couleur incontournable de ses avions privés.

Après un défi réussi l'année dernière en course avec Ferrari, terminant la saison 2023 en troisième position au classement général, la voiture n°54 est de retour avec trois pilotes alignés que sont Thomas Flohr, Francesco Castellacci et Davide Rigon, pilote officiel Ferrari.

Depuis son entrée dans le WEC en 2017, l'équipe a célébré huit podiums, dont deux victoires en course, à Fuji (Japon) et une deuxième place aux célèbres 24 Heures du Mans. Dans la catégorie GTE Am, la voiture Ferrari s’était montrée la plus rapide et la mieux classée sur le circuit de la Sarthe au cours des deux dernières éditions.

La deuxième Ferrari 296 LMGT3, voiture n°55, est pilotée par les pilotes Simon Mann et Alessio Rovera, pilote officiel Ferrari, qui ont tous deux un solide palmarès dans les championnats. La troisième place est occupée par François Heriau, qui fêtait ses débuts au sein de l'équipe.

Une association d'exception



C'est en tant que passionné d'aviation, de sport automobile et avec ses qualités de chef d'entreprise, que Thomas Flohr et ses équipes se lient en partageant leurs passions et objectifs communs, participer à la plus grande course d'endurance au monde.

Les couleurs de Vista ainsi que celles de Ferrari s'entremêlent





Resultant des hospitalités exceptionnelles pour les invités prestigieux de Vista afin de suivre les secrets et vivre l'expérience au plus près les voitures engagées.

Des espaces de travail identiques à celles des grandes équipes automobiles pour les acteurs en coulisse, permettant de lier perfectionnisme et une attention toute particulière à la course.

Un environnement hors du temps pour consolider une expérience unique et inoubliable, pour chacun des Membres de l'équipe Vista AF Corse et VistaJet sur l'asphalste comme dans le ciel manceau.

©VistaJet



Suivre l'aventure Vista AF Corse, ici

En savoir plus sur la première et unique compagnie mondiale d'aviation privée, ici

En savoir plus sur les services de vols les plus avancés, ici