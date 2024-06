Ferrari a devancé Toyota et Porsche pour remporter sa deuxième victoire consécutive aux 24 Heures du Mans, malgré les difficultés de ses deux voitures d'usine en fin de course.

Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco et Miguel Molina ont pris le drapeau à damier dans la Ferrari 499P n°50 avec 14 secondes d'avance sur la Toyota GR010 HYBRID n°7 de Nyck de Vries, Kamui Kobayashi et Jose Maria Lopez, tandis que la Ferrari n°51 du champion en titre Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi complètent le podium.

Un drame dans l'avant-dernière heure

Un drame dans l'avant-dernière heure est survenu lorsque la portière droite de la Ferrari n°50 a commencé à battre rapidement, incitant le contrôle de course à montrer un drapeau noir et orange. Nielsen a été contraint de ramener la voiture aux stands après seulement six tours de relais, mais a réussi à conserver l'avance nette sur la Toyota n°7.

Ferrari AF Corse Ferrari 499P #50 : Nicklas Nielsen célèbre la victoire

La course de Nielsen jusqu'à l'arrivée a été facilitée par le tête-à-queue de Lopez dans la courbe Dunlop et son bref arrêt en piste, une erreur qui a mis fin à toute chance restante pour Toyota d'ajouter à ses cinq victoires au Mans.

Ferrari semblait rapide dès le départ le cette 92e édition des 24 Heures du Mans, avec les trois 499P, y compris la voiture privée, engagée par AF Corse.

La voiture d'usine n°50 et la voiture privée n°83 ont choisi de rester à l'écart lorsque la pluie a brièvement frappé la piste samedi soir, une décision qui a placé les deux 499P bien devant le reste du peloton, car la plupart des voitures, y compris la Ferrari n°51, a dû rentrer aux stands pour repasser en slicks.

La course a été neutralisée une première fois après la tombée de la nuit dans la Sarthe, lorsque la BMW n°15 de Dries Vanthoor s'est écrasée à la fin de Mulsanne après un contact avec la Ferrari n°83 alors pilotée par Robert Kubica.

Il a fallu près de deux heures aux commissaires pour remettre les barrières en place, et l'action a repris juste après minuit. Une autre période de voiture de sécurité a suivi aux heures du petit matin, alors que la pluie et le brouillard rendaient la piste dangereuse pour la course, Toyota, Porsche et Ferrari s'échangeant alors la première place.

La Ferrari n°50 a fait des progrès majeurs dans la 18e heure avant la dernière averse, puisque Fuoco a dépassé la Ferrari n°83 et la Porsche n°5 de Frederic Makowiecki pour prendre la deuxième place, qui est devenue la première lorsqu'une Cadillac n°2 s'est arrêtée pour changer en pneus pluie.

Pier Guidi a réussi à conserver la dernière place du podium au volant de la Ferrari n°51 qu'il partageait avec James Calado et Antonio Giovinazzi malgré la forte pression de la Porsche 963 n°6 pilotée par Laurens Vanthoor.

Pier Guidi a écopé d'une pénalité de cinq secondes pour avoir percuté la Toyota n°8 de Brendon Hartley dans l'avant-dernière heure, un incident qui a laissé Hartley face du mauvais côté de la piste au virage de Mulsanne.

Porsche, favori d'avant-course, a dû se contenter de la quatrième position, Vanthoor terminant à seulement 1,1 seconde de Pier Guidi dans la 963 LMDh n°6 qu'il partageait avec Kevin Estre et Andre Lotterer.

La Porsche n°6 était passée aux avant-postes à la 18e heure après être passée aux stands dans une zone lente, ironiquement provoquée par la chute de Felipe Nasr sur la sœur n°4 engagée à Indianapolis. Cependant, la n°6 a dû effectuer son prochain arrêt au stand sous une voiture de sécurité, apportée par le shunt de l’Aston Martin Vantage GT3 du Heart of Racing au même virage, ce qui a fait reculer le trio dans le classement.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid : Sébastien Buemi

La Toyota n°8 retardée par l'incident avec Pier Guidi termine cinquième, Sébastien Buemi amenant sur la ligne d'arrivée la voiture qu'il partage avec Hartley et Ryo Hirakawa devant la Porsche n°5 de Matt Campbell, Michael Christensen et Frederic Makowiecki.

Cadillac est arrivé comme un prétendant surprise à la victoire dimanche après-midi, alors qu'un arrêt au stand au bon moment avant la dernière voiture de sécurité a placé la V-Series.R n°2 d'Alex Lynn, Earl Bamber et Alex Palou en tête, bien que désynchronisée sur des arrêts aux stands avec ses rivaux immédiats.

Cependant, tout avantage que l'équipage d'usine Chip Ganassi pouvait potentiellement tirer de sa stratégie aux stands a été annulé lorsque la pluie est tombée sur la piste au cours des trois dernières heures, ce qui a mis l'ensemble du peloton des Hypercars en pneus pluie à peu près au même moment.

Palou, double champion d'IndyCar, a finalement amené le Caddy n°2 à la septième place à l'arrivée, devant les deux Porsche clientes Jota.

La Porsche Jota n°12, qui a été reconstruite autour d'un nouveau châssis en un temps record après une chute lors des EL2 mercredi, a terminé huitième devant la voiture n°38.

Peugeot a connu une course difficile avec la nouvelle 9X8 2024 qui a fait ses débuts lors de la manche d'Imola du Championnat du Monde d'Endurance, la voiture ayant du mal à trouver le rythme dans toutes les conditions.

Stoffel Vandoorne, Paul di Resta et Loic Duval ont terminé 11ème dans la meilleure des deux voitures d'usine du constructeur français, à trois tours de la Toyota gagnante, après avoir écopé d'un drive-through pour dépassement sous la slow zone.

La voiture n°93 a également dû traverser la voie des stands après que Mikel Jensen ait été jugé responsable d'une collision avec la voiture McLaren 720S GT3 n°95 de United Autosports. Ceci, combiné à une chute de Nico Muller sous la voiture de sécurité, l'a laissé, Jensen et Jean-Eric Vergne, à la 12ème place au classement final, à un tour de la voiture sœur.

Lamborghini était le meilleur des nouveaux venus dans la catégorie Hypercar après une course solide mais banale pour l'équipe d'usine dirigée par Iron Lynx au Mans. La marque italienne n'a jamais eu le rythme nécessaire pour déranger ses rivaux d'usine plus établis, mais ses deux SC63 ont fonctionné sans problème majeur, à l'exception de quelques tête-à-queue dans la quatrième heure.

La Lamborghini n°63 engagée pour toute la saison du WEC termine devant la Peugeot à la 10ème place avec Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat et Edoardo Mortara, tandis que la voiture sœur n°19 ramenée de l'IMSA et pilotée par Romain Grosjean, Andrea Caldarelli et Matteo Cairoli termine à la 13ème place.

Isotta Fraschini était le seul autre nouveau constructeur à être classé, après que Jean-Karl Vernay, Carl Wattana Bennett et Antonio Serravalle aient réussi à amener la Tipo6-C n°11 à la 14e place.

BMW et Alpine ont abandonné avant minuit samedi, malgré un rythme prometteur avant la course.

Des pannes moteur sont à l'origine du double abandon d'Alpine au Mans, Ferdinand Habsburg garant l'A424 LMDh n°35 à Arnage dans la cinquième heure et Nicolas Lapierre tirant la voiture sœur peu après dans le garage.

Les ennuis de BMW ont commencé dès l’heure d’ouverture lorsque Marco Wittmann est sorti aux Esses et a immédiatement mis le V8 M Hybrid n°15 sur le pied arrière. Son équipier Dries Vanthoor tentait de se remettre de son premier revers lorsqu'il a eu un accrochage avec la Ferrari n°83 AF Corse de Kubica à la fin de Mulsanne dans la nuit, l'impact l'envoyant de plein fouet dans les barrières de l'armco.

À ce stade, la BMW n°20 était déjà dans le garage après que Robin Frijns ait roulé sur les vibreurs de la chicane Ford et subi des dommages à cause de la barrière de sécurité. BMW a finalement réussi à faire réparer la voiture pour renvoyer son équipier Sheldon van der Linde sur la piste dans la dernière heure, mais la voiture n'a pas été classée car elle n'a pas réussi à parcourir la distance requise de 70 %.

La Ferrari privée n°83, qui a mené une grande partie de la course samedi et qui était bien en lice en début d'après-midi, a finalement abandonné sur des problèmes techniques à la 20e heure, avec des images télévisées montrant des panaches de fumée sortant de l'avant.

La Cadillac n°3 et la Porsche n°4 dans la catégorie Hypercars ne sont pas classées.

#22 United Autosports Oreca 07 Gibson: Oliver Jarvis, Bijoy Garg, Nolan Siegel

United remporte une improbable victoire en LMP2

Les honneurs LMP2 sont revenus à l'ORECA n°22 de United Autosports d'Oliver Jarvis, Bijoy Garg et Nolan Siegel, Siegel prenant la tête du pilote IDEC Sport n°28 Reshad de Gurus à la 22e heure.

L'équipe IDEC Sport et l'Oreca n°34 d'InterEuropol s'étaient auparavant longuement battues dimanche, avec également la Vector n°10 en jeu dans l'après-midi avant que la pluie ne bouleverse à nouveau l'ordre des LMP2.

Finalement, c'est l'équipe InterEuropol victorieuse de l'année dernière qui a pris la deuxième place avec Clemen Novalak, Jakub Smieschowski et Vladislav Lomko, tandis que le trio de Gurus IDEC Sport, Job Van Uitert, a chuté à la troisième place de la catégorie.

Le départ tardif de l'ORECA Vector #10 a contribué au retour de Patrick Pilet, Ryan Cullen et Stéphane Richelmi à la cinquième place derrière l'AF Corse #183 François Perrodo, Ben Barnicoat et Nicolas Varrone qui menaient au lever du jour dimanche.

#91 Manthey Ema Porsche 911 GT3 R LMGT3: Yasser Shahin, Morris Schuring, Richard Lietz

Porsche triomphe dans la nouvelle catégorie LMGT3 2024

Porsche a remporté une nouvelle victoire en WEC dans la catégorie LMGT3 grâce à Richard Lietz, Yasser Shahin et Morris Schuring qui ont remporté les honneurs au volant de la Manthey EMA 911 GT3 R n°91.

La victoire dans la catégorie s'est résumée à un combat direct entre la Porsche Manthey et la WRT n°31 d'Augusto Farfus, Sean Gelael et Darren Leung dans les phases finales, alors qu'un certain nombre de prétendants ont abandonné en raison de diverses raisons.

Gelael a réussi à prendre la tête de la course lorsque la pluie est revenue sur la piste à un peu plus de deux heures de la fin, mais le pilote d'usine Porsche, Lietz, n'a eu aucune difficulté à dépasser son rival classé argent lors de la course vers Indianapolis pour mener l'équipage n°91 à la victoire. Première victoire en LMGT3 au Mans.

La sœur n°92 de Manthey PureRxcing était également dans la bataille pour la victoire sur une grande partie de l'enduro et était en fait en tête de la catégorie lorsque Klaus Bachler a été contraint d'amener la voiture au garage en raison de problèmes électriques.

Proton Competition a pris les troisième et quatrième places avec ses deux livrées de Ford Mustang GT3, la voiture n°88 de Dennis Olsen, Giorgio Roda et Mikkel Pedersen terminant devant Christopher Mies, Ben Tuck et John Hartshorne dans la voiture sœur.



Les trois McLaren 720S GT3 engagées, y compris la voiture Inception Racing qui a remporté la pole, ont subi une série de problèmes dimanche, entrainant leurs abandons.