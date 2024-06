Décembre 2023 a été un triste mois pour les amateurs de muscle cars. C'est en effet à cette date que Chevrolet a construit la dernière Camaro et Dodge avec la dernière Challenger. Toutefois, il ne faut pas perdre espoir, la pony car de Ford est toujours d'actualité, et l'Ovale bleu se permet de s'en prendre à ses défuntes rivales. Dans une nouvelle vidéo consacrée à la Mustang GT3, qui sera présentée au Mans ce week-end, on voit la voiture de course rivaliser avec ses adversaires disparus.

L'animation, qui ressemble au clip "Take on Me" de A-ha, mais avec des voitures, mentionne que la Mustang a "continué à avancer" alors que "d'autres sont tombées". Le clip fait également référence aux anciennes voitures de course de Dearborn. La "Stang" a participé au Mans en 1967, puis à nouveau en 1997. Cependant, Ford mentionne que c'est la première fois que la voiture de sport bien-aimée "court avec une intention spécifique en Championnat du monde d'endurance".

Au départ de la 92e édition de la célèbre course d'endurance de 24 heures sur le circuit de la Sarthe, l'équipe Proton Competition alignera trois Mustang GT3. La voiture n°77 sera pilotée par Ryan Hardwick, Ben Baker et Zacharie Robichon. La #88 sera pilotée par Giorgio Roda, Dennis Olsen et Mikkel O. Pedersen. Christopher Mies, John Hartshorne et Ben Tuck se relaieront au volant de la voiture de course n°44.

Cette année, Les 24 Heures du Mans se dérouleront les 15 et 16 juin. La version routière de la Mustang GT3 y sera d'ailleurs présentée au public. En effet, Ford exposera la GTD dans une fan zone adjacente, à l'occasion des débuts européens du modèle. La Mustang ultime dotée d'une plaque d'immatriculation coûte 325 000 dollars aux États-Unis (environ 300 000 euros), où le processus de précommande s'est d'ailleurs arrêté. L'entreprise a déjà suffisamment de commandes pour les années 2025 et 2026.

Les demandes concernant les acheteurs en Europe sont sur le point de débuter. Pour susciter l'intérêt, Ford a également l'intention de présenter la Mustang GTD au Goodwood Festival of Speed (du 11 au 14 juillet).