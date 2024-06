Ces derniers jours, il a été question d'un SUV sportif de la part de Toyota pour venir étoffer la passionnante famille GR. Il semble que le Land Cruiser pourrait être le bon, mais nous vous montrons notre préférence : le GR RAV4.

Dans l'image principale illustrant cet article, vous pouvez voir une intéressante reconstitution numérique créée par Rotislav Prokop et publiée sur le site Hotcars. L'esthétique sportive s'associe à une garde au sol plus basse et à un châssis spécifique pour un meilleur dynamisme.

Une carrosserie bicolore, un pare-chocs avec une grande prise d'air centrale et deux prises d'air latérales pour refroidir les freins, des pneus plus larges et des jantes en alliage noir font de ce SUV hybride docile un véhicule polyvalent aux intentions sportives.

La mécanique de la Supra

Quel moteur choisir ? Nous opterions sans hésiter pour le moteur six cylindres turbo à essence de 3 litres de la Supra, provenant de BMW, qui développe 340 ch. De même, la boîte de vitesses automatique à convertisseur de couple à huit rapports du spécialiste allemand ZF serait un choix parfait.

Rappelons que Toyota peut mettre sur le marché des versions non hybrides, car elle respecte parfaitement les normes moyennes d'émissions polluantes de la gamme grâce à ses nombreux modèles hybrides et hybrides rechargeables. C'est pour cette raison qu'elle a le droit de conserver la GR Yaris (280 ch) et la Supra, sans oublier la GR86, aujourd'hui abandonnée.

Pour en revenir au GR RAV4, il s'agirait d'un SUV très excitant, mais qui ne perdrait pas son côté pratique, avec des sièges arrière spacieux et un bon coffre. Il serait un grand rival pour le Skoda Kodiaq RS... s'il est lancé dans la nouvelle génération du modèle tchèque.

Prix du GR RAV4

Sachant que le RAV4 hybride rechargeable de 309 ch est proposé à 59 900 euros avec la finition sportive GR SPORT (voir galerie photos), il serait logique de mettre en vente le GR RAV4 à 65/70 000 euros.

Source: Hotcars