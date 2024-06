Il colle bien à son nom : avec environ 10 600 nouvelles immatriculations de janvier à mai 2024, le X3 a été le troisième modèle le plus populaire de la marque BMW en Allemagne. Et ce, bien que la série actuelle G01 soit déjà sur le marché depuis 2017. Mais la toute nouvelle quatrième génération du SUV va bientôt arriver. Nous avons déjà pu y jeter un coup d'œil.

Nous pouvons déjà vous en dire plus : l'IX3 : Il n'y aura plus d'iX3 purement électrique, ce rôle revient à la version de série de l'étude Nouvelle Classe X. Ainsi, le G45, nom interne du nouveau X3 chez BMW, est probablement l'une des dernières nouveautés purement thermiques du groupe.

Galerie: BMW X3 (2024)premier essai

8 Photos

Extérieur

Au premier contact avec la quatrième génération du X3, on remarque surtout la partie arrière assez dépouillée, avec beaucoup de tôle et les feux arrière en forme de T, typiques des modèles X. C'est dans la vue latérale que le X3 reste le plus fidèle à lui-même.

Par rapport au modèle précédent, la longueur de la nouvelle BMW X3 a augmenté de 34 millimètres pour atteindre 4 755 millimètres et sa largeur de 29 millimètres pour atteindre 1 920 millimètres. La hauteur a diminué de 25 millimètres pour atteindre 1.660 millimètre de hauteur réduite du véhicule. Voici un aperçu de toutes les dimensions :

Dimensions BMW X3 (2024) Longueur 4.755 mm Largeur 1.920 mm hauteur 1.660 mm Empattement 2.865 mm Garde au sol 216 mm Volume du coffre 570 - 1.700 litres (460 - 1.600 avec 30e xDrive)

À l'avant de la nouvelle BMW X3, le grand nez rayonne d'une présence assurée. À l'intérieur, une nouvelle structure composée de barres verticales et diagonales apporte une touche de fraîcheur. Ou comme nous le dirions : Le logo Aldi Sud déjà connu de la nouvelle Série 1. Sur demande, les bordures du nez peuvent être éclairées.

Tant les feux de jour et les feux de position que les indicateurs de direction des phares à LED sont désormais produits par des sources lumineuses en forme de L qui se superposent. Les phares adaptatifs à LED avec feux de route matriciels anti-éblouissement, éclairage urbain et de virage ainsi que des éléments de design bleus sont disponibles en option, tout comme les feux M Shadow Line.

À l'exception de la BMW X3 M50 xDrive, toutes les variantes de modèles disposent de sorties d'échappement intégrées de manière invisible dans la jupe arrière. Une teinte unie et huit teintes métallisées sont disponibles sur le nouveau X3, dont la nouvelle variante Dune Grey metallic.

L'équipement de série de la nouvelle BMW X3 comprend des jantes en alliage léger de 18 pouces (BMW X3 30e xDrive : 19 pouces). Des jantes en alliage léger de 20 et 21 pouces sont également disponibles en option d’usine.

Galerie: BMW X3 M50 (2024) premier essai

3 Photos

Pour une allure particulièrement dynamique, le kit M sport en option comprend notamment des jantes M en alliage léger de 19 pouces ainsi que des caractéristiques de design spécifiques pour optimiser la circulation de l'air et l'équilibre aérodynamique. Le pack M sport Pro complète ces contenus avec, entre autres, l'éclairage des contours Iconic Glow et un système de freinage M sport avec des étriers peints en rouge.

Intérieur

À l'intérieur de la nouvelle BMW X3, on se sent proche de la nouvelle Série 5. Pourquoi ? Un grand "Curved Display", mais avec une commande rotative à poussoir. Désormais typiques de BMW, des éléments lumineux de couleur contrastée dans la console centrale ainsi que dans les panneaux de porte. À l'avant des portes conducteur et passager, ces nouvelles caractéristiques de design entourent les touches de fonction, les commandes de ventilation, les aérateurs et les commandes d'ouverture des portes.

L'espace est plus que suffisant à toutes les places, ce que l'on peut attendre compte tenu du format du X3. À l'arrière, il y a suffisamment d'espace pour les jambes devant les genoux. Le volume du coffre peut passer de 570 à 1 700 litres (BMW X3 30e xDrive : 460 - 1 600 litres). Un dispositif d'attelage à pivotement électrique vers l'extérieur et vers l'intérieur est disponible en option. La charge remorquable maximale autorisée s'élève, selon la variante de modèle, à 2.500 kilogrammes. Important pour le transport de vélos : La charge sur le toit et la charge verticale sont de 100 kilogrammes chacune.

La nouvelle BMW X3 est équipée de série de sièges sport de conception nouvelle, réglables et chauffants électriquement, en version Econeer, avec surfaces et rembourrages en matériau secondaire.

Connectivité

Pour une utilisation intuitive et confortable, le nouveau X3 dispose de la dernière version du BMW iDrive avec QuickSelect. Son nouvel écran d'entrée présente des icônes de fonction disposées verticalement sur le même plan. L'accès rapide QuickSelect permet d'appeler directement des fonctions sans passer par un sous-menu.

BMW X3 30e xDrive (2024)

Le nouvel iDrive est résolument axé sur la commande tactile et vocale. Il est basé sur le BMW Operating System 9, qui crée également les conditions pour une sélection personnalisable de services numériques supplémentaires.

BMW Digital Premium permet d'utiliser dans la voiture, dans le cadre d'un abonnement, des applications disponibles selon les pays. Outre la musique en streaming, ces services comprennent également de nombreuses options de vidéo en streaming. L'intégration de smartphones avec Apple CarPlay et Android Auto est disponible de série.

Motorisations

Comme c'est désormais la règle pour les nouvelles voitures, l'hybride rechargeable est dotée d'une autonomie électrique nettement accrue.

Le système d'entraînement de la BMW X3 30e xDrive combine un moteur à essence quatre cylindres de 2,0 litres avec une machine électrique intégrée dans la boîte Steptronic à 8 rapports. Ensemble, ils génèrent une puissance système pouvant atteindre 220 kW (299 ch). L'autonomie électrique est de 81 à 90 kilomètres selon WLTP. La recharge en courant alternatif est possible de série avec une puissance de 11 kW.

Le modèle haut de gamme de la série, le nouveau X3 M50 xDrive, est propulsé par le moteur Otto six cylindres en ligne le plus puissant jamais utilisé dans une voiture M Performance. Ce moteur de 3,0 litres est associé à la technologie mild-hybrid 48 volts. Sa puissance maximale de 293 kW (398 ch) est transmise à la route par une boîte Steptronic Sport à 8 rapports et une transmission intégrale. La BMW X3 M50 xDrive passe de l'arrêt à 100 km/h en 4,6 secondes.

BMW X3 M50 xDrive (2024)

Un châssis M sport avec direction sport variable, un système de freinage M sport, des jantes M en alliage léger de 20 pouces et un différentiel M sport intégré à la boîte de vitesses arrière font partie de l'équipement de série. Un châssis M adaptatif avec amortisseurs à régulation électronique est proposé en option. Les caractéristiques de design spécifiques M, le M-Niere avec ses barres horizontales et l'éclairage de contour BMW Iconic Glow ainsi que les quatre sorties du système d'échappement soulignent le statut de la voiture BMW M en tant que variante de modèle la plus puissante de la nouvelle BMW X3.

Les autres variantes de la nouvelle BMW X3 bénéficient également de la technologie hybride légère 48 volts pour une efficacité optimisée. Le moteur essence quatre cylindres de 2,0 litres de la nouvelle BMW X3 20 xDrive atteint ainsi une puissance maximale de 153 kW (208 ch). Elle permet une accélération de zéro à 100 km/h en 7,8 secondes. Comme sur la nouvelle Série 1, la lettre i est supprimée sur les moteurs essence de la X3.

BMW X3 30e xDrive (2024)

La puissance maximale du quatre cylindres diesel, également de 2,0 litres, de la nouvelle X3 20d xDrive est de 145 kW (197 ch). Le modèle diesel accélère de 0 à 100 km/h en 7,7 secondes. À l'été 2025, le portefeuille de motorisations de la nouvelle BMW X3 sera complété par un moteur diesel six cylindres en ligne. Voici encore une fois un aperçu de tous les moteurs disponibles dans un premier temps :

Moteurs BMW X3 (2024) X3 20 xDrive 153 kW (208 PS) X3 20d xDrive 145 kW (197 PS) X3 30e xDrive 220 kW (299 PS) X3 M50 xDrive 293 kW (398 PS)

Toutes les motorisations sont associées de série à la transmission intégrale ainsi qu'à une boîte automatique à 8 rapports incluant des palettes au volant. Une cinématique et une élastocinématique modifiées pour l'essieu avant à jambes de force à deux articulations et l'essieu arrière à cinq bras doivent permettre d'augmenter la précision lors du braquage. La limitation du patinage des roues à proximité des actionneurs et le système de freinage intégré font également partie de la technique de suspension de série. Un premier rapport de conduite montrera ultérieurement ce que cela apporte.

Prix

Outre les systèmes d'assistance supplémentaires, BMW met en avant l'équipement de série étendu du nouveau X3. Il s'agit notamment de la climatisation automatique à trois zones, du vitrage acoustique, de l'accès confort, de l'actionnement automatique du hayon, de la fonction de rabattement électrique des rétroviseurs extérieurs, du système d'alarme ainsi que du BMW Live Cockpit Plus, y compris le système de navigation BMW Maps basé sur le cloud.

Le X3 est également équipé de série de l'éclairage d'ambiance avec mise en scène Welcome et Goodbye, d'une tablette avec possibilité de chargement sans fil des smartphones appropriés, d'une interface Bluetooth, de quatre ports USB-C et d'un port 12 volts sur la console centrale et dans le coffre.

Parmi les options figurent notamment un toit panoramique fixe en verre avec une grande surface transparente non interrompue par des traverses, un volant chauffant, un vitrage pare-soleil à l'arrière et un chauffage auxiliaire.

Le lancement commercial de la nouvelle BMW X3 est prévu pour novembre 2024. Pour l'instant, la firme ne communique qu'un prix à l'avance : Le X3 20 xDrive débutera à 57 900 euros.