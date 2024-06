Avec beaucoup de nouvelles techniques et quelques mesures esthétiques, la Morgan Plus Four se veut plus contemporaine. Heureusement, la ligne classique a été conservée. Il en va de même pour le quatre cylindres de BMW, qui assure des performances conformes à son statut.

La Morgan Plus Four est une voiture de sport classique, construite depuis 1950 pratiquement sans changement. En 2020, le modèle a subi la transformation la plus radicale de son histoire, passant d'un châssis en acier vieillissant à un châssis moderne en aluminium.

Le nom est également passé de « Morgan Plus 4 » à « Plus Four » afin d'illustrer ce changement radical pour le constructeur. Malgré ce changement important, l'apparence extérieure du véhicule est restée pratiquement la même et heureusement !

Galerie: Morgan Plus Four (2024)

2 Photos

Pour l'année modèle 2024, Morgan a encore fait de gros efforts de modernisation, surtout au niveau de la technique, mais a également procédé à des modifications prudentes au niveau de l'esthétique. Les ailes ont une forme plus prononcée grâce à une nouvelle technique de fabrication. L'époque des clignotants en saillie est révolue, car de nouveaux phares principaux avec clignotants intégrés améliorent l'éclairage.

Le look du véhicule est subtilement rafraîchi par un spoiler avant modifié, un nouveau support de plaque d'immatriculation et un logo modifié. Les rétroviseurs ont également été redessinés pour permettre une vision arrière sans tremblement.

Morgan Plus Four (2024)

La Plus Four est toujours propulsée par un moteur deux litres quatre cylindres turbo essence de BMW, qui développe 258 ch et 350 Nm de couple. La puissance est transmise exclusivement aux roues arrière, et il est théoriquement possible de choisir entre une boîte manuelle à six vitesses ou une boîte automatique ZF à huit rapports. Mais soyons honnêtes : dans cette voiture, on va se passer de la boîte automatique, n'est-ce pas ?

Le châssis standard a été retravaillé avec des ressorts et des amortisseurs réajustés pour une tenue de route optimisée. Un pack Dynamic Handling optionnel, développé en collaboration avec Nitron, est disponible moyennant un supplément et se distingue par des amortisseurs entièrement réglables, y compris le réglage de la hauteur, et une barre stabilisatrice sur l'essieu avant. De plus, les mesures de protection contre la corrosion au niveau de la carrosserie ont été améliorées et un système de refroidissement révisé apporte moins de poids et plus de fiabilité.

Dans l'habitacle, les occupants peuvent se réjouir de haut-parleurs standards de meilleure qualité, et pour une expérience d'écoute encore meilleure, un pack de mise à niveau Sennheiser est disponible en option. La commande de l'éclairage extérieur a été déplacée sur l'écran et l'éclairage intérieur a également été amélioré.

Beaucoup de travail de détail donc, pour préparer la petite Morgan à l'avenir. En Allemagne, la Morgan Plus Four rafraîchie est disponible à partir de 89 900 euros, le prix de base étant valable pour les deux options de changement de vitesse. Ceux qui envisagent une voiture de sport anglaise classique dotée de la technologie la plus moderne et de performances de conduite contemporaines trouveront ici leur bonheur !