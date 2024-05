La Morgan Plus Six existe depuis 2019 avec le même style rétro. Pour pimenter le tout, la marque de niche britannique a contacté Pininfarina pour créer une édition spéciale en édition limité. Le Midsummer de style barchetta possède une magnifique carrosserie en aluminium, faite à la main, qui a nécessité plus de 250 heures de travail. Cette voiture de sport biplace est limitée à seulement 50 exemplaires, qui sont tous déjà vendus.

Pininfarina s'est inspiré des modèles des années 1930 et 1940 avec des arrière trains plus longs. Le Midsummer n'a pas de pare-brise conventionnel puisqu'il a été remplacé par une paire de petites vitres aérodynamiques qui rappellent les barchettas d'antan. Ces phares ronds sont plus grands que sur la Plus Six et intègrent désormais les clignotants et les feux de jour.

Les roues en forme de disque sont une autre touche rétro qui contribue à améliorer l’aérodynamisme en permettant une circulation d’air plus fluide sur les côtés de la voiture. Les alliages sont enveloppés de pneus Michelin Pilot Sport 5 de 19 pouces qui permettent également de gagner du poids puisque ceux de cette Morgan son environ 2,5 kg plus légers que les roues classiques de la Plus Six. La voiture entière pèse moins d'une tonne !

Des performances intéressantes ?

La mise en forme de la carrosserie n'est pas le seul processus qui prend du temps puisque l'application de tout l'ensemble prend plus de 30 heures. Le tableau de bord se pare de quelques 126 couches de teck tandis que chaque panneau de porte comporte 120 couches. Morgan mentionne que l'utilisation de centaines de couches de teck laminé, formé à la main, rend l'intérieur plus durable que l'utilisation de plus gros morceaux de bois.

Les spécifications techniques n'ont pas été divulguées, mais la Plus Six standard utilise un moteur BMW "B58". Il s’agit d’un six cylindres en ligne turbocompressé de 3,0 litres qui développe 335 chevaux. La puissance est transmise à la route via une transmission automatique ZF à huit rapports. Il ressort clairement des images officielles que le levier de vitesses est d'origine BMW. Le modèle standard met 4,2 secondes pour atteindre les 100 km/h, mais le Midsummer pourrait être plus rapide car il pèse environ 114kg de moins.

Les prix n'ont pas été officiellement divulgués, mais Autocar rapporte que les propriétaires ont payé entre 140 000 et 175 000 €, selon la configuration des voitures. La production commence cette année et se terminera en 2025. Les débuts publics du Midsummer auront lieu en juillet au Goodwood Festival of Speed.

Bien que cette barchetta conçue par Pininfarina ne soit plus disponible, Morgan affirme accepter les propositions de clients pour d'autres projets spéciaux.