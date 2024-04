Si vous allez assez loin sur Kensington High Street à Londres, vous verrez le concessionnaire Indian Motorcycle de la ville. Ça n'a pas toujours été un concessionnaire de motos : pendant des années, c'était le siège de Bristol Cars. L'enseigne de Bristol était parfois cassée, mais le bâtiment abritait fièrement des voitures aussi rares, excentriques et britanniques que possible. Jusqu'au jour où les voitures, et Bristol, ont disparu.

Quel est le rapport avec la Morgan Plus 8 GTR ? Officiellement, rien. Officieusement, Morgan a mis la main sur neuf anciens châssis Bristol en aluminium collé et sur des V8 BMW de 4,8 litres, acquis après la disparition de Bristol et la vente de ses actifs. Ensuite, Morgan a annoncé une nouvelle voiture (coïncidence totale n'est-ce pas).

C'était la Plus 8 GTR. Après avoir mis la main sur plusieurs châssis d'un "projet abandonné", Morgan a annoncé que la Plus 8 à aspiration naturelle recevait un dernier coup de fouet. L'équipe de Malvern a publié une esquisse : une voiture inspirée d'une GT de course des années 1990 avec une porte plate (au lieu de la traditionnelle Morgan swoop), un avant furieux, des roues de voiture de course, plus de persiennes et d'aérations et c'était à peu près tout. Ce dessin a attiré neuf acheteurs qui, pour un prix non divulgué, ont équipé leur voiture et sont partis vers le soleil couchant avec la toute dernière d'une espèce.

Comme elles se sont toutes vendues rapidement, il n'y a pas eu d'activité de presse et, jusqu'à ce que l'entreprise britannique DK Engineering (qui en a une à vendre via la plateforme de vente aux enchères Carhuna) me demande si j'aimerais essayer l'une des voitures les plus rares non seulement de Morgan, mais peut-être du monde, seule une poignée de personnes savaient à quoi ressemblait une Plus 8 GTR.

Tout d'abord, c'est la version "en colère" de la Plus 8 que Morgan aurait dû fabriquer à l'époque (enfin, avant 2019). Sa carrosserie est agressive, le splitter à l'avant lui donne un menton prononcé, ses roues sont superbes et le toit fixe ajoute de l'agressivité. C'est ce qu'un futurologue des années 1950 aurait imaginé pour une voiture de course en l'an 2000. À l'intérieur, c'est un rappel agréable de ce que Morgan avait l'habitude de fabriquer : des feux brillants, des éléments BMW, des cadrans nets avec de gros logos "GTR" et une boîte à six vitesses.

Ses sièges ne sont pas brillamment confortables si vous avez une forme humaine, l'habitacle est un peu étroit et le toit fixe, bien qu'agréable à regarder, obscurcit la vue de trois quarts à l'arrière. Heureusement, dans les virages serrés, vous disposez d'un moteur puissant qui transmet la puissance aux roues arrière.

Lorsque la GTR a été lancée, Morgan ne s'est pas engagé sur une puissance. La Plus 8 qui l'avait précédée supportait une puissance de 362 chevaux. Une puissance suffisante pour une voiture légère, mais après avoir trouvé une ligne droite pour conduire la GTR, je ne suis pas convaincu qu'elle était suffisante pour la dernière voiture spéciale. Elle enchaîne les rapports plus rapidement qu'aucune Plus ou Aero 8 ne l'a fait dans mon souvenir. Il y a plus dans ce moteur qu'il n'y paraît, peut-être qu'une visite au banc d'essai s'impose ?

Peu importe ce qui se cache derrière les bouches d'aération, il y en a beaucoup, et elles font leur travail tout en produisant un bruit de V-8 épicé. Il émet des zings, des pops et des bangs en cas de dépassement. Les petits villages en étaient affligés, les enfants ravis, et j'en étais enchanté. Les voitures ne font plus ce genre de bruit pour de bonnes raisons de préservation de la planète. Mais ce genre de bruit m'a manqué. Le moteur, en plus d'être puissant et d'avoir une sonorité agréable, est doté d'un couple énorme. Bien sûr, un gros V8 avec beaucoup de torsion n'est pas une grande nouveauté, mais alors que je roulais paresseusement à 15 km à l'heure en troisième, je me suis demandé à quel point il se plaindrait si j'appuyais sur le champignon. Il ne s'est pas plaint, au contraire, il m'a propulsé au loin avec ardeur. Excellent !

Une mention spéciale doit être faite pour la boîte de vitesses manuelle de la GTR. C'est peut-être en partie dû au fait que la voiture n'a pas plus de 850 km au compteur, mais la boîte de vitesses est merveilleusement souple. Un claquement ferme lorsque vous passez d'un rapport à l'autre vous indique que vous avez atteint la cible, et c'est tout. Il vous aide à ressentir une connexion avec la conduite et vous incite à continuer et à jouer.

La conduite n'est pas molle. Loin de là. Vous le sentirez vivement parce que l'essieu arrière n'est pas très loin de vos fesses, et ce n'est pas une voiture lourde, donc à chaque fois que les ressorts sont poussés dans une direction qui ne leur convient pas à 100 %, vous êtes secoué. Les routes défoncées du Royaume-Uni, bien qu'elles soient celles sur lesquelles la voiture a été réglée, ne sont pas celles sur lesquelles elle est la plus heureuse. J'imagine que c'est sur une piste de course lisse, brillante et sans bosses qu'elle serait la plus joyeuse.

La direction de la GTR est intéressante ; elle tourne mieux que toutes les voitures Morgan Plus/Aero pré-turbo dont je me souviens. Elle est également suffisamment souple pour être divertissante sans être fastidieusement "concentrée", mais comme les roues sont si éloignées de l'habitacle, vous devez planifier vos virages. Son museau massif doit également être pris en compte dans les carrefours.

Les GTR ont été fabriquées après la disparition de « l'ancienne » chaîne de production Morgan, ce qui signifie que les neuf dernières ont été fabriquées à la main, et cela se voit (pour le meilleur et pour le pire). Peut-être à cause de son faible kilométrage, ou peut-être parce qu'elle était vraiment bien vissée, la GTR semblait aussi solide que possible. Chaque point était merveilleusement placé, les commandes étaient solides, tout semblait « bien ». Jusqu'à ce que les routes commencent à devenir difficiles et que les craquements et les coups typiques « faits à la main » fassent leur apparition. Ce n'est pas un barrage de bruit qui vous fera peur, mais si vous êtes habitué aux voitures, allez-y.

Si la voiture est assemblée par des machines, les sensations risquent de s'entrechoquer. La voiture qui en résulte est agressive, excitante et construite pour le plaisir des conducteurs. La Morgan Plus 8 GTR n'aurait pas dû exister. C'est une voiture qui est née (officieusement) de l'échec de quelqu'un d'autre et, bien que ce soit triste, cela signifie que nous avons eu neuf très spéciaux "so long V-8". Le fait qu'il n'y en ait que neuf est dommage, car la GTR est une excellente voiture (si vous aimez le métal britannique construit à la main), même si elle est un peu excentrique.

En sortant de la ville, je passe souvent devant le concessionnaire indien et j'ai une pensée émue pour le concessionnaire de Bristol. Je lui ferai un clin d'œil supplémentaire la prochaine fois pour le remercier de ce que nous avons obtenu après le départ de Bristol, et j'espère que quelqu'un me dira quelle est la puissance réelle de la GTR.