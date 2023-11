L'ingénierie britannique et le style italien se rencontreront l'année prochaine, car la Morgan Motor Company et Pininfarina s'associent pour créer un véhicule. Malheureusement, nous ne verrons pas cette machine avant 2024. Elle fera partie de la célébration des 115 ans d'activité de Morgan.

L'image ci-dessus représente la Super 3, et non la future collaboration entre Morgan et Pininfarina. Les entreprises n'ont pas publié d'images du véhicule prévu pour 2024.

Le croisement entre l'Angleterre et l'Italie

Bien que nous ne sachions pas encore à quoi ressemble le véhicule, Morgan affirme que le modèle fait partie d'une "série limitée de commandes individuelles". Cela signifie que seule une poignée de ces machines conçues par Pininfarina prendront la route. Rien n'indique si l'une de ces voitures est encore disponible ou si toutes ont déjà un acheteur.

"La construction de carrosseries est l'essence même de la création d'une voiture et c'est quelque chose que nous avons nourri et protégé chez Morgan. La passion partagée entre Morgan et Pininfarina est évidente, et nous sommes impatients d'en partager davantage avec notre communauté en temps voulu". - Massimo Fumarola, PDG de Morgan

Pininfarina est un carrossier depuis 1930. L'entreprise est surtout connue pour son travail avec Ferrari, notamment pour ses formes emblématiques telles que la Testarossa des années 1980 et la 599 GTB Fiorano. Cependant, la société a également collaboré avec une grande variété de constructeurs automobiles, de Ford à VinFast.

Des modèles très spéciaux

Ce ne sera pas le premier modèle à tirage limité de Morgan. En fait, l'entreprise en a lancé quelques-uns ces dernières années. Par exemple, la Plus Four Spiaggina (photo ci-dessus) a fait ses débuts en mars en tant que véhicule sans portes et avec un toit qui s'ouvre vers le haut pour permettre aux occupants de monter dans la machine. L'habitacle est recouvert de cuir tissé au centre des sièges et le plancher de chargement est en bois de teck.

La Super 3, en collaboration avec la marque de maillots de bain Orlebar Brown (ci-dessus), était un autre modèle exceptionnel. Elle est dotée d'un toit en tissu amovible et de porte-bagages de chaque côté de la carrosserie. La cabine était recouverte de tissu technique Khaki Sand.