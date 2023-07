Malle est une entreprise britannique qui fabrique des vêtements de plein air et organise des excursions en moto dans le monde entier. La philosophie de l'entreprise est "Prepare To Get Lost" ("Préparez-vous à vous perdre"). La Morgan Motor Company s'est associée à la marque pour créer la Morgan Super 3 Malle Rally Special. Le modèle présenté coûte l'équivalent de 63 708 euros.

Cette Morgan Super 3 modifiée présente une carrosserie jaune, rouge ou noire et des graphismes inspirés d'une carte topographique de la route de montagne britannique préférée de Malle. Le nez, les arceaux et l'échappement sont larges. Les acheteurs peuvent choisir un numéro pour la cocarde sur chaque flanc. Les équipements comprennent des sièges chauffants, un éclairage au niveau des pieds, des prises de chargement USB et même un porte-gobelet. L'extérieur est équipé de marchepieds et de sacoches.

Les acheteurs de cette édition spéciale recevront une invitation à participer aux aventures d'une semaine de Malle au Royaume-Uni, dans les Alpes ou dans l'Arctique. Par exemple, le voyage à travers la Grande-Bretagne couvre un itinéraire de la pointe sud de l'île jusqu'au sommet. Le voyage dans les Alpes traverse six pays européens en six jours.

En outre, la Malle Rally Special offre aux acheteurs la possibilité de visiter le siège de Morgan à Malvern, en Angleterre, pour voir ce qui se trame lors de la production de la Super 3.

Les acheteurs pourront également se procurer les pièces de la collection de vêtements Morgan x Malle. Les vêtements comprennent une veste en toile cirée britannique avec un coupe-vent, un port pour le GPS et de nombreuses poches. Le manteau peut s'attacher à un protège-genoux assorti pour rester au chaud dans le Super 3 sans toit. Ils sont disponibles en couleur sable ou noir.

La puissance est fournie par un moteur trois cylindres de 1,5 litre d'origine Ford, au lieu du précédent bicylindre en V. La puissance est désormais de 118 chevaux et le moteur de 1,5 litre. Morgan utilise la boîte de vitesses manuelle à cinq rapports de la Mazda MX-5 Miata.

Ce groupe motopropulseur permet à la Super 3 d'atteindre une vitesse de 100 km/h en 7,0 secondes et une vitesse de pointe de 210 km/h.