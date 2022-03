Avec plus d'un siècle d'histoire, Morgan fait partie de ces artisans britanniques qui ont œuvré à la notion d'automobile plaisir, au sens propre du terme. Bien conscient que ses voitures et la manière dont elles sont fabriquées fascinent, Morgan vient de dévoiler une vidéo très sympathique. En effet, la firme britannique nous fait visiter ses ateliers avec une vue drone.

La vidéo commence dans une salle d'exposition avec un plancher en bois, et le premier véhicule visible est une Morgan 3-Wheeler, qui vient d'ailleurs de s'offrir une petite cure de jouvence. Le drone passe ensuite la porte et entre dans un atelier. Les voitures à l'intérieur ne disposent pas encore de carrosserie, mais nous pouvons apercevoir toutefois la plateforme en aluminium qui est désormais utilisée.

La pièce suivante semble être celle où Morgan applique les panneaux de carrosserie sur les voitures. Il y a une rangée de modèles en cours de fabrication d'un côté de la salle. De l'autre côté, les ouvriers préparent les pièces extérieures pour les rendre prêtes à être installées. Nous traversons le hall suivant et entrons dans la zone où Morgan fabrique le cadre en bois qui s'applique à l'intérieur des modèles. Le drone ne s'attarde pas vraiment ici, mais ce bref passage montre la quantité de bois nécessaire à la construction d'un seul modèle.

Après un bref passage à l'extérieur, le drone entre dans un autre atelier. Ici, les véhicules sont dans un état de production plus avancé. Des ouvriers découpent et ajustent les éléments qui composent la sellerie. D'autres personnes tendent du tissu sur les toits des modèles découvrables.

De l'autre côté de cette pièce, les Morgan présentes semblent recevoir les touches finales qui achèvent ainsi le processus de production. Près de cette zone, le drone survole l'atelier de peinture. Divers panneaux sont accrochés aux murs et empilés sur des supports. L'espace suivant est vaste et semble servir à travailler sur des modèles plus spéciaux.

Le dernier espace présenté contient encore plus de modèles spéciaux, en l'occurrence la Morgan Plus Four LM62 qui célèbre la victoire de la marque dans la catégorie 2,0 litres aux 24 Heures du Mans en 1962. Comme la voiture de course originale, ces machines portent un rond blanc avec le numéro 29 au milieu sur les ailes avant. Morgan n'en produit que 62 exemplaires.