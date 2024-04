Le monde de l'automobile pleure la mort de Paolo Pininfarina, président depuis 2008 de la société de design italienne du même nom et "père" de plusieurs concept cars qui ont écrit l'histoire de l'automobile italienne.

Fils du sénateur à vie Sergio Pininfarina et petit-fils de Battista "Pinin" Farina, fondateur du carrossier devenu société de design, il était malade depuis quelque temps. Il laisse derrière lui sa femme Ilaria, sa mère Giorgia et ses cinq enfants. Toute la rédaction de Motor1 adresse ses condoléances à sa famille et à ses amis.

Une vie pour la voiture

La carrière de Paolo Pininfarina débute en 1982, après l'obtention d'un diplôme d'ingénieur en mécanique à l'École polytechnique de Turin et quelques expériences professionnelles à l'étranger. Cinq ans plus tard, en 1987, il devient président-directeur général de Pininfarina Extra, une entreprise spécialisée dans l'ameublement, l'architecture, le design nautique, aéronautique et industriel.

L'année suivante, en 1988, il devient membre du conseil d'administration de l'entreprise et, en 2002, il rejoint le comité de direction pour devenir vice-président en 2006 et président en 2008, à la suite du décès soudain de son frère Andrea.

Parmi les voitures nées de son crayon, une mention spéciale va à la Ferrari Sergio Pininfarina, créée en mémoire de son père en 2013.

Ferrari Sergio Pininfarina

Motor1 a également eu un lien particulier avec Paolo Pininfarina et son entreprise qui, en 2020, a créé notre nouveau logo, utilisé par toutes les publications du réseau.

Paolo Pininfarina lors de la présentation du nouveau logo de Motor1.com en 2020, en marge de la pandémie de Covid-19

Silvio Angori, directeur général de Pininfarina, a commenté :