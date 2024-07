La Cadillac Celestiq a marqué une nouvelle ère pour la marque lorsqu'elle a fait ses débuts il y a près de deux ans. Ce véhicule électrique sur mesure à production limitée offrait aux clients des options de personnalisation quasi illimitées. Mais quelle est la prochaine étape pour les voitures commandées par Cadillac ? Le Celestiq ne sera pas un modèle unique si le nouveau concept de cabriolet Sollei annonce l'orientation future du constructeur.

Le Sollei rappelle le Ciel de 2011, tout aussi élégant, qui n'a jamais été produit en série. Le Sollei - une combinaison de SOL, pour le soleil, et de LEIsure - est un nouveau design. Mais ce n'est pas un hasard si elle ressemble à la Celestiq, la première nouvelle voiture construite à la main par Cadillac depuis plus d'un demi-siècle. Les deux modèles partagent tout ce qui se trouve devant le montant A et un habitacle, et utilisent la même plate-forme Ultium.

Cadillac

Tout ce qui se trouve derrière est signé Sollei, y compris les portes de 5,68 pieds de long. La ligne médiane de la carrosserie court le long des flancs et relie les phares habituels aux nouveaux feux arrière, qui s'étendent sur l'arrière en un seul élément. Le concept est dépourvu de poignées de porte conventionnelles et est remplacé par de minces boutons placés dans le halo d'aluminium qui entoure l'habitacle, ce qui donne à la voiture un design épuré et minimal qui est censé s'effacer devant les détails les plus fins de la voiture, explique Takahiko Suginoshita, le principal designer extérieur de la voiture.

Cadillac a teinté le métal à l'intérieur et à l'extérieur dans une nouvelle finition appelée « Aurora », d'après les aurores boréales et australes, y compris le cadre du pare-brise et la calandre en aluminium massif. La société utilise des matériaux authentiques pour ses commandes sur mesure et s'efforce tout particulièrement de ne pas utiliser de plastique, a déclaré Erin Crossly, directrice du design de Cadillac Celestiq. « Tout ce qui ressemble à du métal est du métal », a-t-elle déclaré.

Le concept brille véritablement à l'intérieur, avec des placages de bois méticuleusement coupés et posés à la main, avec des finitions à pores ouverts. Les sièges arborent un motif soleil dans leurs perforations, leur matelassage et leur broderie, et Cadillac a ajouté un pigment rose irisé au cuir Nappa pour créer un effet de changement de couleur. La Sollei est également la première Cadillac à utiliser un nouveau matériau renouvelable à base biologique appelé Fine Mycelium.

Cadillac Cadillac

Cadillac inclut un étui en métal et en cuir personnalisé pour quatre appeaux à oiseaux imprimés en 3D, qui s'insère dans la console centrale arrière. Il est placé sous le refroidisseur de boissons intégré avec une porte vitrée électrique entre les sièges arrière. Cadillac a également créé un journal relié en cuir avec des illustrations d'oiseaux peintes à la main, y compris un rouleau en cuir pour les stylos et les crayons.

Pour ce concept, Cadillac a remis au goût du jour la couleur Manila Cream, que l'entreprise avait utilisée pour la première fois sur ses voitures en 1957 et 1958, avec des jantes en aluminium de 23 pouces placées aux angles. La Sollei n'a pas été montrée avec le toit du cabriolet en position relevée, mais elle devrait être équipée d'un toit en tissu, comme le montrent quelques esquisses.

Cadillac a insisté à plusieurs reprises sur le fait que le Sollei n'est qu'un concept - un concept qui partage justement un habitacle avec le Celestiq, une face avant avec le Celestiq et une plate-forme avec le Celestiq. Il est même équipé de l'écran de 55 pouces de la marque qui s'étend sur tout le tableau de bord.

Anthony Alaniz / Motor1

« Ce que fait un véhicule comme Sollei, c'est qu'il nous permet de donner aux créatifs de l'organisation Cadillac une chance de s'exprimer, et je pense qu'ils ont fait du bon travail en exprimant ce à quoi un cabriolet 2+2 pourrait ressembler », a déclaré John Roth, vice-président mondial de Cadillac.

Cela fait 15 ans que Cadillac n'a pas proposé de cabriolet, le XLR, et près de 50 ans depuis la dernière El Dorado décapotable. Il y a quelques années, ses concessionnaires ont exprimé leur intérêt pour un cabriolet dans la gamme, qui se distinguerait dans le segment du luxe dominé par les crossovers et les SUV. Si Cadillac veut continuer à établir la « norme du monde », elle se distinguera en proposant un superbe cabriolet sur mesure.