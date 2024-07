Cadillac est l'un des nombreux constructeurs automobiles qui tentent de construire une Hypercar LMDh capable de remporter un championnat. Les règles de la dernière génération de ces machines sont très ouvertes. Chaque constructeur en lice, de Ferrari à Toyota, a une idée différente de la façon de procéder. Celle de Cadillac est cependant unique. C'est le seul V8 atmosphérique à vilebrequin croisé de la grille. Son bruit est donc fort et immédiatement reconnaissable.

La marque américaine tient à le faire savoir. Une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube met en avant le son de la voiture, appelée V-Series.R, et explique en détail pourquoi le moteur sonne comme il le fait, et comment il est assemblé.

Connu sous le nom de LMC55R, le V8 de Cadillac a une cylindrée supérieure à celle de tous ses concurrents. Avec ses 5,5 litres, il est plus de deux fois plus gros que le V6 turbo de 2,4 litres de l'Acura ARX-06, par exemple. Conformément au règlement, tous les moteurs produisent la même puissance lorsqu'ils sont associés à un système hybride spécifique, même les courbes de puissance doivent être très similaires, mais il n'y a pratiquement aucune restriction quant à la configuration exacte du moteur lui-même. Cette absence de réglementation concernant le type de moteur a conduit Cadillac à opter pour une conception relativement unique.

En revanche, la manière dont les voitures doivent faire tourner leur moteur est fortement réglementée. Les démarreurs sont explicitement interdits, ce qui signifie qu'il est nécessaire de rouler à l'électricité et de démarrer par à-coups pour faire le travail. La voiture américaine, en termes de bande sonore, excelle dans ce domaine.

Plusieurs autres modèles de la grille LMDh ont également une excellente sonorité, mais Cadillac s'est donné beaucoup de mal pour promouvoir la voiture, et son échappement, en tant que partie intégrante de sa marque. Elle a publié une poignée de courtes vidéos similaires dans le passé, a laissé l'un des véhicules faire une course de dragster contre une Ferrari de route, et a même fait réaliser un documentaire complet sur ses débuts sur le podium au Mans en 2023. Inutile de dire que Cadillac et General Motors prennent l'ensemble du programme très au sérieux. Espérons que cela se traduira par des voitures de route plus excitantes.