Fanatec, la société qui fabrique des accessoires de jeux vidéo de course tels que des roues, des pédales et des manettes pour les cockpits dédiés et d'autres configurations de simulation de course, est peut-être en difficulté. Sa société mère, Endor AG, a déposé une demande d'insolvabilité mardi auprès d'un tribunal allemand après l'échec des négociations avec Corsair, un investisseur stratégique qui avait annoncé son intention de racheter l'entreprise en difficulté il y a quelques mois. Endor AG est trop endettée : 70 millions d'euros de dettes bancaires et 95 millions d'euros de dettes totales.

Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 100 millions d'euros, Endor, l'entreprise allemande d'électronique, a décidé qu'il était préférable de se déclarer en cessation de paiements. L'entreprise a tenté de se restructurer dans le cadre de la loi allemande sur les faillites, mais cette tentative a échoué. Selon l'entreprise, l'ancien PDG, qui est également l'actionnaire majoritaire, a convoqué "une assemblée générale extraordinaire afin d'empêcher une réorganisation dans le cadre de la StaRUG [loi allemande sur la stabilisation et la restructuration des entreprises] sans présenter de scénario alternatif viable."

Pendant ce temps, les négociations entre l'actionnaire majoritaire et l'ensemble des actionnaires sur une réorganisation financière ont échoué en raison d'"exigences irréalistes". Corsair a alors décidé qu'elle ne pouvait pas finaliser son plan d'achat d'Endor parce que "les perturbations en cours rendaient impossible une réorganisation dans le cadre du StaRUG."

Endor a entamé une procédure d'insolvabilité pour protéger et sécuriser son site de Landshut et ses emplois. Son conseil d'administration, qui attribue la responsabilité de sa situation financière difficile à de mauvaises décisions, espère qu'Endor trouvera un repreneur. Le dépôt de bilan n'affecte pas les sociétés étrangères d'Endor AG.

"Dans le cadre de la procédure d'insolvabilité, nous poursuivrons la restructuration et travaillerons à plein régime pour réorganiser l'entreprise. Nous sommes convaincus que nous sortirons renforcés de cette situation et que nous retrouverons le chemin d'une croissance durable et rentable", a déclaré Andres Ruff, PDG d'Endor AG. Les activités commerciales se poursuivront pendant la procédure, notamment les ventes, les services de réparation sous garantie et les mises à jour de logiciels et de pilotes.