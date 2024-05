Les fans de courses automobiles, de la région de Boston, disposent d'un nouvel endroit sympa pour dîner, prendre un verre et se divertir. "F1 Arcade" est officiellement ouvert et si vous ne l'avez pas encore compris, la partie divertissement provient de plusieurs simulateurs de course complets au sein même du restaurant !

Plus précisément, 69 simulateurs sont répartis dans les installations de deux étages et d'une superficie de 1486 m2. Ils sont reliés entre eux pour des courses en tête-à-tête ou en équipe dans un décor de Formule 1 qui recrée des circuits emblématiques. Les détails sur les pistes ou les voitures ne sont pas mentionnés, mais F1 Arcade offre aux visiteurs réguliers la possibilité de créer des profils de pilote personnels. Appelé Arcade Hub, les participants peuvent gagner des "Arcadiens" (vraisemblablement un système de points) qui peuvent être échangés contre des lots.

Plus qu'une simple arcade

Bien que "l'arcade" fasse partie du nom, les photos montrent que le lieu pousse vers le haut de gamme. Au milieu des sièges de course règne une atmosphère élégante qui comprend, entre autres, un très grand bar pour prendre des boissons aux noms sur le thème du sport automobile et les plats sont nombreux. De plus, 16 $ pour un poulet braisé Tinga semblent tout à fait raisonnables, surtout si on les compare à une assiette de nachos, à 275 $, servie au Grand Prix de Miami...

F1 Arcade a été lancé en 2022 avec son premier restaurant à Londres. Le site le plus récent de Boston est le premier d'une série de projets prévus aux États-Unis, Washington DC étant le prochain sur la liste. Si le succès est au rendez-vous, il pourrait y avoir 30 sites dans les années à venir.