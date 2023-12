Généralement, les parkings ne sont pas des lieux où l'on s'arrête pour les contempler. Que ce soit au centre commercial ou à l'aéroport, le parking commun n'est rien d'autre qu'une commodité, voire une gêne.

Mais comme Miami voit toujours plus grand, les garages de South Beach, Wynwood et d'autres quartiers environnants ne ressemblent pas aux structures de stationnement habituelles. Ces blocs de béton qui s'élèvent vers le ciel et ces sculptures métalliques sont de véritables œuvres d'art, conçues pour se fondre dans la magnifique architecture qui les entoure. Dans certains cas, ces garages abritent des restaurants, des musées et même des demeures sur le toit.

À l'occasion de la Miami Art Week, nous avons donc fait un tour dans le sud des États-Unis pour voir à quoi ressemblent certaines de ces structures en personne.

1111 Lincoln

Le garage le plus extravagant de tous se trouve sur Lincoln Road, à South Beach. Baptisée 1111 Lincoln, cette super-structure massive se détache des bâtiments environnants comme un monolithe, visible à des kilomètres à la ronde. C'est l'un des parkings les plus populaires du pays (la liste n'est pas exhaustive) et il accueille régulièrement des événements.

Nissan y a présenté le Rogue en 2017, et BMW a exposé, pour la première fois, le Concept XM au septième étage. Le configurateur de voiture en ligne de Mazda a même utilisé le garage comme toile de fond par le passé.

L'argument de vente de ce parking est son style minimaliste et brutaliste. Conçu par Christine Binswanger du cabinet Herzog & de Meuron, il utilise des piliers triangulaires qui soutiennent chaque étage, ce qui permet une conception en plein air qui offre une excellente vue sur la ville. Une fois achevé à la fin de l'année 2010, il a fait la couverture du New York Times en raison de son aspect insensé.

Et il y a un secret dans ce garage. Au dernier étage se cache une maison de 492 m² appartenant autrefois au promoteur du garage, Robert Wennett. Elle comprend une piscine et un espace extérieur d'environ 1486 m². Elle a été mise en vente en 2017 au prix astronomique de 34 millions de dollars (31 162 700 euros). Imaginez que vous dépensiez plus de 30 millions d'euros pour vivre au sommet d'un parking. C'est ça, Miami.

Faena Park

En bas de la rue, sur Collins Avenue, juste en face de Miami Beach, se trouve un parking relativement récent. La structure du Faena Park n'est pas aussi imposante que celle du 1111 Lincoln, mais elle a son propre style.

De haut en bas, la façade en béton de 2 600 m² est bordée d'ouvertures circulaires qui permettent à la brise de l'océan de circuler dans le garage, tandis qu'une cloison en verre sur le côté du bâtiment divise le béton en deux. C'est très élégant, surtout pour un parking.

Ce garage a été conçu par Shohei Shigematsu, partenaire du cabinet d'architectes OMA. Leur CV comprend des superstructures telles que Layja en Arabie Saoudite, le nouvel hôpital de Crémone en Italie et l'université Hongik à Séoul.

Ballet Valet

En vous dirigeant vers le sud sur Collins Avenue, vous ne pourrez pas manquer le bien nommé Ballet Valet. Cette structure de cinq étages ressemble à un terrarium situé au-dessus d'un magasin Vans. Elle comporte 650 places de stationnement dissimulées derrière trois types de plantes : Clusia Guttifera, Conocarpus Erectus Serecius et Scaevola Frutescens. Cette structure abrite même plusieurs espèces d'oiseaux indigènes.

Cette structure est officiellement qualifiée de "zone verte verticale", qui tranche avec le béton des nombreuses tours de South Beach. Il a été récompensé à plusieurs reprises par l'International Parking Institute, l'Urban Land Institute et d'autres organismes. Qui aurait cru que les parkings pouvaient être récompensés ?

Arts & Letters Garage

Contrastant fortement avec l'espace vert vertical du Ballet Vallet, le Arts & Letters Garage à Collins Park semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. D'une superficie de 1 393 m² et abritant 513 places de stationnement, le garage comporte des milliers de lettres qui s'étirent le long de sa façade massive, certaines d'entre elles étant illuminées.

La structure est certifiée LEED niveau or et Parksmart, ce qui signifie qu'elle est respectueuse de l'environnement. C'est aussi l'un des plus grands garages de la liste, derrière le monolithe qu'est le 1111 Lincoln et une autre superstructure plus loin sur la liste. En outre, un café et un petit théâtre se trouvent à la base du bâtiment.

City View

Le garage City View est niché dans le quartier chic du Design District. Ce garage a été construit en 2015 par Dacra, l'un des premiers membres fondateurs du Miami Design District en 2010, et il présente trois éléments visuels uniques qui le distinguent des autres garages.

À une extrémité du garage se trouve une structure dorée en forme de vague créée par le cabinet Leong Leong. À l'autre extrémité, un motif géométrique argenté, entièrement en aluminium, a été créé par l'artiste IwamotoScott. Perché entre les deux, un portrait créé par l'artiste John Baldessari représente trois personnes dans une piscine. On dirait presque une toile quand on la voit de l'autoroute, mais c'est en fait de l'acier inoxydable perforé avec des ouvertures ovales variées qui crée cet aspect distinctif.

Museum Garage

L'un des garages les plus photographiés, voire l'un des endroits les plus Instagrammés de tout Miami, est le Museum Garage, dans le Design District. Situé à moins d'un kilomètre de City View, le Museum Garage est un mélange de styles artistiques allant de textures semblables à celles d'une colonie de fourmis à des sculptures de voitures de taille normale (vous savez, parce que c'est un garage).

Cinq concepteurs et artistes différents ont contribué à l'aspect de cette structure de stationnement, qui s'élève sur sept étages et compte plus de 800 places. L'architecte et conservateur Terence Riley est à l'origine du concept, qui abrite aujourd'hui un jardin, une bibliothèque de prêt, un espace artistique dédié et une aire de jeux.

Le dernier étage de la structure est sa pièce maîtresse. Le béton est inondé de rose, de jaune et de vert, avec des textures et des graphiques amusants partout où l'on regarde. C'est aussi le meilleur moyen d'accéder à l'aire de jeux, avec un toboggan au dernier étage qui permet de descendre jusqu'à un parcours de cordes. C'est vraiment l'un des endroits les plus étranges de tout Miami, et ce n'est pas peu dire.

Wynwood Garage

Le parking de Wynwood est probablement ce que vous obtiendriez si vous demandiez à Chat GPT de vous faire un grand et effrayant parking. Le bâtiment massif de huit étages se détache de la ligne d'horizon avec une façade en aluminium parsemée de lignes qui ressemblent presque à des pistes de course.

Le garage était autrefois une usine de vêtements, mais il compte aujourd'hui 428 places de stationnement et environ 20 000 m² de commerces et de bureaux aux étages supérieurs et inférieurs. Cela en fait l'un des plus grands garages de toute la ville, et le premier dans le quartier de Wynwood.

Tous ces garages sont vraiment merveilleux, chacun à leur manière. Ce qui aurait pu être des structures de béton froides et sans vie ajoute un élément supplémentaire de dynamisme à une ville qui n'est que paillettes et glamour. La prochaine fois que vous voyagerez à Miami, dirigez-vous vers South Beach ou Wynwood et ne manquez pas de rechercher ces structures étranges.

Photos : Jeff Perez pour Motor1