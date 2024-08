Lorsque l'on pense aux voitures de police américaines, deux modèles viennent à l'esprit de la plupart des passionnés : la légendaire Ford Crown Victoria et la plus moderne Dodge Charger. Mais les forces de l'ordre américaines peuvent également compter sur un autre allié, à certains égards plus pratique que les deux modèles précédents. Il s'agit du Ford Explorer, transformé en "Police Interceptor Utility".

Hybride et plus encore

En fait, l'Explorer est déjà utilisé par la police américaine depuis quelques années. Récemment, le modèle 2025 a été dévoilé, avec un certain nombre de nouveautés intéressantes, à commencer par le groupe motopropulseur.

En effet, le SUV de Ford est également disponible en version hybride complet avec un V6 3.3 de 318 ch et 437 Nm. Les policiers peuvent également opter pour une variante V6 3.3 de 285 ch et 353 Nm et un V6 3.0 de 400 ch et 563 Nm, tous deux non électrifiés, mais équipés d'une transmission intégrale.

Ford Ford Police Interceptor Utility (2025)

Selon Ford, le "Police Interceptor Utility" hybride permet d'économiser 3 172 litres de carburant par an et par véhicule, notamment parce que les différents composants électroniques qui font partie de l'équipement peuvent également être utilisés lorsque le moteur thermique est éteint.

Un véritable coffre-fort sur roues

Le Police Interceptor Utility est équipé du système Police Perimeter Alert, qui active automatiquement la caméra de recul, émet un signal sonore, ferme les vitres et verrouille les portes lorsqu'il détecte des menaces autour du véhicule.

Si les agents doivent quitter le véhicule rapidement, le système Police Engine Idle leur permet de le verrouiller et de prendre les clés avec eux, tandis que le moteur continue de tourner pour alimenter l'électronique embarquée.

Ford Ford Police Interceptor Utility, les internes

Bien entendu, chaque Ford peut être blindé à différents niveaux : des plaques supplémentaires installées dans la carrosserie assurent une protection de niveau III ou IV, la première étant capable de résister à de nombreuses armes légères et balles non perforantes jusqu'au calibre 30, tandis que les plaques de niveau IV offrent une protection contre les munitions de fusil perforantes jusqu'au calibre 30.

L'équipement de série comprend également un certain nombre de systèmes d'aide à la conduite tels que le freinage d'urgence automatique, l'avertisseur d'angle mort et le freinage automatique en marche arrière.

À l'intérieur, le Police Explorer est équipé d'une instrumentation numérique LCD de 12,3 pouces, tandis que quatre interrupteurs programmables sur le volant permettent de connecter des équipements installés tels que des feux, des sirènes, des haut-parleurs, des dispositifs d'ouverture de portes et d'autres applications de police. L'intérieur de la Ford est également équipé d'un coffre-fort verrouillable pour le stockage d'armes, de munitions ou d'éléments de preuve provenant d'une scène de crime.