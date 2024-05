Ford dispose d'une modeste sélection de véhicules conçus spécifiquement pour la police, mais la Mustang n'en fait pas partie. Pourtant, cela n'a pas empêché la patrouille routière de l'État de Caroline du Nord d'en acheter 25 exemplaires pour effectuer des patrouilles dans tout l'État.

C'est ce qui ressort du compte Instagram de la police routière, où plusieurs photos ont été partagées montrant la Mustang 2024 portant la livrée argentée et noire de l'État. Nous ne savons pas s'il s'agit de GT standard ou de la version Premium, mais les roues et l'aileron arrière nous indiquent que les voitures sont équipées du groupe de performance GT en option. Cet ajout de 4 995 $ (4 660 euros) comprend des freins Brembo, une suspension améliorée, un différentiel Torsen, des renforts de châssis supplémentaires, un échappement modifié et des crochets de remorquage à l'avant.

On peut supposer que la boîte de vitesses automatique à 10 rapports, d'une valeur de 1 595 $ (1 490 euros), est également incluse dans ces voitures. Le prix final s'élève donc à 50 790 dollars (47 400 euros), en prenant la GT standard comme point de départ. Dans le post Instagram, la North Carolina State Highway Patrol affirme que le coût est "comparable à celui des autres véhicules actuellement déployés" dans sa flotte. Avec ses 486 ch, elle est certainement prête pour toutes les interventions. Alors que la production de la Dodge Charger actuelle s'achève et qu'une variante policière de nouvelle génération est toujours en préparation, il semble que la "pony car" s'apprête à devenir un véhicule de patrouille performant.

L'histoire de la Mustang avec les services de police américains remonte aux années 1980. Pendant un certain temps, Ford a proposé son ancien 5.0 avec un Special Service Package (SSP) qui comprenait une pléthore de composants améliorés spécialement pour les forces de l'ordre. En parcourant la gamme actuelle de voitures de police de Ford, nous voyons des versions SSV pour le F-150 et l'Expedition. En revanche, la Mustang n'en bénéficie pas.

Motor1.com a contacté Ford Pro pour savoir s'il était possible d'offrir aux municipalités des équipements spéciaux, des options supprimées ou quelque chose de moins important qu'un ensemble complet pour la police. Un porte-parole a confirmé qu'il n'y a rien pour la Mustang en provenance de l'usine qui s'adresse aux forces de police, mais il nous a informés que diverses sociétés d'équipement proposent des éléments spécifiques à la Mustang pour une utilisation en patrouille.