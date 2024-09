Une nouvelle Hyundai N est en route. Après la Ioniq 5 N, ce sera au tour de la Ioniq 6 N, la version la plus agressive de la berline électrique basée sur le concept RN22e présenté en 2022. Deux ans après la présentation du concept, le premier prototype a été repéré sur la route en Corée du Sud. Et les photos espions d'AutoSpy sont très prometteuses.

Aussi exagéré que le concept

A première vue, il semble que Hyundai ait conservé les principaux éléments esthétiques de la RN22e. Parmi eux, il y a bien l'aileron, entièrement cachée par un épais tissu noir. Il y a aussi la garniture rouge du splitter, qui est maintenant l'une des caractéristiques les plus distinctives des modèles N.

Concept Hyundai RN22e

Par ailleurs, il semble que la Ioniq 6 N ait adopté un pare-chocs redessiné par rapport aux versions conventionnelles, ainsi que des jantes en alliage plus sportives. Dans l'ensemble, la forme du modèle devrait reprendre le style de la Ioniq 6 restylée, qui sera dévoilée en mai 2025, tandis que selon les médias coréens, la N sera dévoilée en septembre 2025.

Plus puissante que la Ioniq 5 N ?

Pour la RN22e, Hyundai avait annoncé une batterie de 77,4 kWh et deux moteurs électriques pour un total de 585 ch. Cependant, la version de production pourrait être plus puissante, avec la même motorisation que la Ioniq 5 N ou en osant encore plus, avec une puissance proche de 700 ch.

Hyundai Ioniq 5 N

En outre, le design plus aérodynamique par rapport à la Ioniq 5 (et une certaine optimisation de la batterie) pourrait augmenter l'autonomie à environ 450 km. Le prix ? Il pourrait dépasser le prix catalogue de la Ioniq 5 N et débuter aux alentours de 80 000 euros, tout en comptant sur un équipement optionnel pratiquement complet à l'égal de sa "sœur".