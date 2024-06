Hyundai se prépare à lancer deux nouvelles voitures électriques à bas prix. Malgré le ralentissement de la croissance des ventes de modèles à batterie, le constructeur coréen est déterminé à poursuivre sa stratégie et est prêt à introduire un petit véhicule électrique et un nouveau modèle de la famille Ioniq.

Michael Cole, PDG de Hyundai Europe, s'est adressé à Automotive News Europe pour faire le point sur les prochaines échéances de la marque coréenne.

La nouvelle Hyundai électrique

Notre objectif est que les véhicules électriques représentent 14 % de nos ventes totales en Europe cette année, voire un peu plus", a déclaré Cole au cours de la conférence d'Automotive News Europe.

La confiance du constructeur asiatique s'explique en partie par l'arrivée imminente sur le marché de deux nouveaux véhicules électriques. En effet, l'Inster électrique et un nouveau modèle de Ioniq, qui viendra s'ajouter aux Ioniq 5 et Ioniq 6, sont sur le point de voir le jour.

Hyundai Inster, les premières images officielles

La première a été précédée de quelques teasers au cours des dernières semaines et sera dévoilée très prochainement. Il s'agit d'une voiture électrique du segment A basée sur la Casper et qui sera vendue à moins de 25 000 euros, avec une autonomie attendue en cycle WLTP d'environ 250 km. Quant à la Ioniq, nous ne savons pas quel sera son prix, mais elle devrait être basée sur la plate-forme E-GMP et avoir une autonomie d'environ 450 km.

Entre incitations (ratées) et concurrence

Avec l'arrivée de ces deux nouvelles électriques d'ici 2025, Cole s'attend à ce que la part des véhicules électriques de Hyundai atteigne 20 % l'année prochaine. Il est vrai qu'une partie du succès de la marque dépendra des politiques d'incitation et de soutien aux voitures électriques adoptées par les différents pays.

À cet égard, le responsable de Hyundai pour l'Europe a critiqué la récente décision de l'Allemagne de mettre fin aux mesures d'incitation en faveur des véhicules électriques, estimant que le message envoyé était erroné en termes de soutien à la technologie. En outre, Cole a déclaré que Hyundai n'était pas à l'abri de la concurrence de Tesla, mais qu'il n'y aurait pas de "réaction instinctive" en termes de réduction des prix de catalogue.