La Ioniq 5 N n'était qu'un début pour Hyundai. Le constructeur coréen est déterminé à élargir sa gamme de voitures de sport à batterie dans les années à venir avec le lancement de la Ioniq 6 N et la version de production de la N Vision 74, le concept au look rétro dévoilé en 2022. En attendant, la Ioniq 6 N pourrait arriver dès 2025, avec un look exagérément sportif et des performances encore plus engageantes.

La formule N

Notre rendu tente de donner forme aux lignes de la Ioniq 6 N en se basant à la fois sur les photos espions du prototype de ces dernières semaines et sur le concept RN22e.

Hyundai Ioniq 6 N, rendu par Motor1.com

En fait, Hyundai semble avoir conservé certains des traits distinctifs de la RN22e dans la nouvelle Ioniq 6 N. Parmi ceux-ci, on peut citer la grande aile et la bordure rouge caractéristique sur le splitter, cette dernière étant désormais une signature des modèles N.

Par rapport à la version standard de la Ioniq 6, la N devrait avoir un pare-chocs redessiné et des jantes en alliage plus sportives. Le design général devrait correspondre à celui de la Ioniq 6 restylée, attendue en mai 2025, tandis que la version N sera dévoilée en septembre de la même année, selon des sources coréennes.

Elle aura au moins 650 chevaux (et pourra dériver)

En ce qui concerne la puissance de la Hyundai, la RN22e dispose d'une batterie de 77,4 kWh et de deux moteurs électriques pour un total de 585 ch, mais il est possible que la Ioniq 6 N dépasse ce chiffre, Hyundai pouvant aller jusqu'à 700 ch.

Hyundai Hyundai RN22e

Grâce à un design plus aérodynamique que la Ioniq 5 N et à des optimisations de la batterie (qui a une capacité de 84 kWh sur le crossover), l'autonomie pourrait atteindre environ 450 km. En ce qui concerne le prix, la Ioniq 6 N devrait débuter aux alentours de 80 000 euros, avec un équipement presque complet, similaire à celui de la Ioniq 5 N.

On s'attend donc à voir un certain nombre de solutions techniques empruntées à cette dernière, comme le N e-Shift, qui simule les changements de vitesse, différents réglages pour le son « artificiel », le N Torque Distribution (pour gérer la distribution du couple entre les essieux avant et arrière) et le N Drift Optimizer, pour faciliter les dérives de puissance.