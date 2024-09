Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a manifesté son intérêt pour l'achat d'une équipe de MotoGP, affirme Greg Maffei, PDG de Liberty Media. Il a été annoncé en avril que Liberty allait acquérir 86 % des actions de Dorna Sports, la société espagnole qui détient le MotoGP depuis 1992.

L'opération a été évaluée à 4,2 milliards de dollars, la direction du MotoGP conservant la participation restante. En août, Liberty a confirmé qu'elle vendait une participation de 825 millions de dollars dans la Formule 1 pour financer l'achat. L'acquisition du MotoGP offrira à Liberty la possibilité de révolutionner un sport à deux roues comme elle l'a fait avec les quatre roues depuis qu'elle a repris la Formule 1 en 2016.

Liberty a supervisé une période d'essor pour la série, avec un attrait sans précédent, augmentant la valeur et les flux de revenus, ce qui a suscité beaucoup d'intérêt pour leur projet du MotoGP.

"Lorsque nous avons annoncé [l'acquisition du MotoGP], c'est un excellent exemple, des gens nous ont immédiatement appelés pour nous dire 'Je veux acheter une équipe', y compris des gens comme Lewis Hamilton", a déclaré M. Maffei lors de la Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference.

"Parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé en Formule 1 et qu'ils veulent suivre. De grands distributeurs nous ont appelés pour nous dire qu'ils voulaient participer. Malheureusement, j'ai dû leur dire que nous ne pouvions pas en parler avant d'avoir obtenu l'approbation de l'UE, mais que nous serions ravis d'en parler une fois que nous l'aurons obtenue."

"Je pense qu'il est possible, au niveau de la ligue, de tirer parti des changements que l'on peut apporter. Au niveau de l'équipe, en général, les équipes n'ont pas autant de liquidités. Ce n'est pas tout à fait vrai. Les équipes de la NFL ont un bon flux de trésorerie, mais en général, il s'agit de multiples très importants du flux [de trésorerie], et nous sommes encore trop traditionnels dans notre désir d'avoir ce flux."

"Mais en plus, votre capacité à changer la dynamique, à préparer le terrain et à faire ce que vous voulez est bien meilleure, bien plus facile, plus gérable. Cela prend toujours du temps, mais on peut y arriver au niveau de la ligue. D'une certaine manière, c'est très difficile au niveau de l'équipe."

Départ de la course

Le fait d'être propriétaire de la Formule 1 au niveau de la ligue a certainement donné à Liberty l'occasion d'initier des changements et d'ouvrir le sport à une nouvelle base de supporters, en particulier aux États-Unis. Ils espèrent maintenant faire la même chose avec le MotoGP, Maffei étant prêt à mettre en place des plans similaires.

"Je pense que le MotoGP est, pour commencer, un produit incroyablement excitant. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont vu les courses, mais voir des gens conduire des motos, à 320 km à l'heure, à 15 cm l'un de l'autre, c'est sauvage, et les dépassements sont incroyablement impressionnants", a-t-il déclaré.

"C'est malheureusement un sujet trop peu connu ici aux États-Unis et dans le monde entier. L'Asie et d'autres régions s'y intéressent, mais c'est l'Espagne et l'Italie, et dans une certaine mesure la France, qui en sont le véritable cœur."

"Nous avons vu ce que nous avons pu faire avec la Formule 1 en racontant des histoires, en les humanisant, en faisant en sorte que l'histoire ne se limite pas à la voiture, à la technologie, mais aussi à ce que les pilotes faisaient, à ce qui se passait en coulisses, en racontant ces histoires, en veillant à ce que le monde comprenne l'ampleur de ce qui se passait."

"Mais nous avons aussi fait beaucoup pour améliorer les choses, comme améliorer ce que vous pouvez voir à l'écran, faire en sorte que nos fans comprennent mieux l'histoire. Toutes ces choses peuvent être améliorées ici aussi."

Sous la direction de Liberty, le nombre de courses de Formule 1 aux États-Unis est passé du seul Grand Prix d'Austin au Grand Prix de Miami et au Grand Prix de Las Vegas, et Maffei envisage une croissance similaire pour le MotoGP.