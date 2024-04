La société américaine de divertissement, qui détient les droits de la Formule 1 depuis 2016, va racheter Dorna, qui détient le MotoGP depuis 1992 et contrôle également le WorldSBK et la Coupe du monde MotoE, dans le cadre d'une transaction évaluée à 4,2 milliards d'euros.

Liberty Media acquerra 86 % de MotoGP, tandis que les dirigeants du MotoGP conserveront environ 14 % de leur participation dans l'entreprise.

La contrepartie en actions pour les vendeurs devrait se composer d'environ 65 % de liquidités, de 21 % d'actions ordinaires Liberty Formula One de série C et de 14 % d'actions conservées de la direction du MotoGP.

"Nous sommes ravis d'élargir notre portefeuille de sports et de divertissements en direct avec l'acquisition du MotoGP", a déclaré Greg Maffei, président et directeur général de Liberty Media.

"Le MotoGP est une ligue mondiale avec une base de fans fidèles et enthousiastes, des courses captivantes et un profil financier très générateur de flux de trésorerie. Carmelo et son équipe de direction ont construit un grand spectacle sportif que nous pouvons étendre à un public mondial plus large. L'entreprise a un potentiel important et nous avons l'intention de développer le sport pour les fans de MotoGP, les équipes, les partenaires commerciaux et nos actionnaires".

L'acquisition devrait être finalisée d'ici la fin de l'année, sous réserve de l'obtention des autorisations des autorités compétentes en matière de concurrence et d'investissements étrangers dans les différentes juridictions.

La confirmation de l'accord a pris plus de temps que les deux parties ne l'auraient souhaité, étant donné qu'elles étaient d'accord sur les termes depuis un certain temps. En fait, le projet initial était d'annoncer l'opération avant même la première manche de la saison de MotoGP, début mars.

Toutefois, l'intervention possible de l'organe de la Commission européenne chargée de réguler le marché de la concurrence a conduit la partie américaine à freiner l'accord.

Il reste à voir comment la Commission européenne réagira une fois qu'elle aura analysé le dossier.

En 2006, CVC voulait contrôler à la fois la F1 et le MotoGP, mais les autorités antitrust européennes ont forcé le fonds luxembourgeois à se débarrasser de ses intérêts dans le MotoGP afin de finaliser son achat de la F1, l'organisme européen estimant qu'une seule entreprise possédant les deux séries ne serait pas favorable à la concurrence au sein de l'Union européenne.

En 2022, dernière année pour laquelle les comptes sont publiquement disponibles au registre des entreprises, Dorna Sports a réalisé un chiffre d'affaires de 474,8 millions d'euros, soit 33 % de plus que l'année précédente (2021), qui s'était soldée par une perte de 7,8 millions d'euros, en raison de la pandémie.

Toujours en 2022, la société madrilène a refinancé sa dette à hauteur de 975 millions d'euros afin d'augmenter ses liquidités, ce qui lui a permis de distribuer des dividendes de 390 millions d'euros à ses actionnaires.

Pour Dorna, la voie de Liberty a toujours été privilégiée, mais elle n'était pas la seule. Qatar Sports Investments, le fonds souverain du Qatar, et TKO, le conglomérat de médias et de divertissement qui détient notamment les droits du Championnat UFC, étaient également en lice.

Motorsport.com comprend que l'alternative proposée par Liberty est celle qui offre le plus de garanties pour assurer une transition aussi organique que possible.

Il ne serait pas surprenant que les postes clés qui gèrent le Championnat du monde MotoGP, avec Ezpeleta et son fils Carlos (directeur sportif) à la barre, restent à leur poste pour une durée probablement fixée par contrat.

Quoi qu'il en soit, il est logique de s'attendre à ce que le personnel de Liberty soit bientôt dans le paddock du MotoGP, d'autant plus que la prochaine épreuve est le Grand Prix des États-Unis, prévu le 14 avril sur le circuit d'Austin.

Avec l'entrée en scène de Liberty, il est entendu que le géant du divertissement a l'intention de reproduire, avec des nuances, le succès obtenu après avoir repris la F1 en 2016.

Les changements appliqués à tous les niveaux et l'exposition d'une discipline par le biais d'une plateforme de masse telle que Netflix, avec la série documentaire Drive to Survive, qui a coïncidé avec la pandémie, ont conduit à des niveaux de popularisation jamais vus à ce jour.

Parallèlement, le calendrier s'est étoffé et son empreinte est de plus en plus présente aux États-Unis, un territoire sur lequel Dorna a des vues depuis un certain temps déjà.

