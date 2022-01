Sans doute vous rappelez-vous de grands sondages sur le WEC ou sur la Formule 1. Et bien voici que pour la troisième année d'affilée, le groupe Motorsport Network, en partenariat avec l'institut Nielsen, lance un grand sondage mondial pour dessiner cette fois-ci les contours d'un autre championnat majeur : l'IndyCar.

S'adressant à toute personne de plus de 16 ans, cette grande consultation à l'échelle de la planète vise à dresser un tableau de la discipline auprès de ses fans, ou de manière plus large des fans de sports mécaniques. Et pour attirer le plus de personnes possible, elle est disponible en 11 langues !

De la manière dont vous êtes assidus et dont vous suivez l'IndyCar à vos pilotes favoris, en passant par les circuits qui vous plaisent le plus ou encore ce que vous conseilleriez pour améliorer la discipline, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse aux questions. D'autres questions sont abordées sur l'écologie, la diversité ou encore l'eSport, et permettront de mieux percevoir l'avis des fans. Une chose est sûre, c'est que votre avis, qui reste anonyme, compte et peut en effet peser dans l'avenir de l'IndyCar.

SJ Luedtke, vice-président marketing de l'IndyCar, explique : "Notre audience américaine et internationale s'est rapidement développée ces dernières années grâce à la nature férocement compétitive de notre sport et aux audacieux athlètes et personnalités qui composent le plateau de classe mondiale du NTT IndyCar Series".

"C'est le moment idéal pour sonder notre base de fans et rassembler les opinions sur les manières de continuer à fournir un produit exceptionnel et divertissant. Nous voyons nos fans comme nos partenaires les plus importants dans la croissance de notre sport et sommes impatients de connaître leur avis grâce à cette campagne d'envergure menée en partenariat avec l'équipe de Motorsport Network."

Vous avez trois semaines pour accéder et répondre à cette grande étude mondiale, jusqu'au 29 janvier 2022, dont les résultats seront dévoilés à l'occasion de la manche d'ouverture de la saison de St. Petersburg, en Floride, le 27 février prochain.