Il va sans dire que le MotoGP est la plus grande et la plus prestigieuse série de courses de motos au monde. Des légendes sont nées dans cette série de courses de haut niveau, et les constructeurs qui y participent sont très fiers de présenter leurs technologies les plus récentes dans le monde de la course. En plus d'être un terrain d'expérimentation pour l'innovation en ce qui concerne les caractéristiques des motos de route, le MotoGP alimente également la passion de ce sport dans le monde entier.

La conclusion de la saison 2023 signifie qu'un total de 75 saisons complètes de MotoGP ont été achevées depuis sa création en 1949. Pour célébrer cet événement, la MotoGP a dévoilé le logo de son 75e anniversaire, qui jouera un rôle majeur dans la saison 2024, qui doit débuter en mars de cette année. MotoGP annonce que la saison 2024 sera riche en émotions, mais avant de se lancer dans l'action, ce championnat revient sur son riche héritage de trois quarts de siècle, montrant à quel point le monde de la course de motos a évolué.

2024 marque le 75e anniversaire de la toute première course classée au championnat du monde : le grand prix 350cc qui s'est déroulé sur l'île de Man le 13 juin 1949. De plus, le 17 juin 2024 marque également le 75e anniversaire de la toute première course de la catégorie "reine". Au total, 1 015 Grands Prix ont été organisés depuis le début du championnat du monde en 1949, pour un total de 3 371 courses pour les classes solo.

En 75 ans, 126 coureurs ont porté la prestigieuse couronne de champion du monde. Bien entendu, un grand nombre de ces pilotes sont entrés dans le panthéon, leur influence s'étendant bien au-delà du monde de la course. Par exemple, Giacomo Agostini, 15 fois champion du monde, continue d'être une figure importante de l'industrie motocycliste actuelle. Bien sûr, Angel Nieto, Mike Hailwood et, plus récemment, Valentino Rossi et Marc Marquez ont tous contribué au riche héritage du MotoGP.

Actuellement, Ducati domine le paddock MotoGP avec Pecco Bagnaia qui a remporté les championnats MotoGP pour la marque italienne pendant deux années consécutives en 2022 et 2023. Cependant, si l'on regarde les choses dans leur ensemble, Honda est de loin le constructeur le plus titré avec 821 victoires à son actif. Yamaha suit avec 520 victoires. Aprilia, MV Agusta et Kalex suivent avec respectivement 297, 275 et 176 victoires.

Le MotoGP est un sport mondial, avec des coureurs du monde entier qui tentent leur chance sur la scène internationale. Cela dit, les pays européens ont toujours prouvé leur domination dans le sport automobile mondial, et le MotoGP n'échappe pas à la règle. L'Italie détient le plus grand nombre de victoires avec 888 courses remportées par des pilotes italiens. L'Espagne suit de près avec 722 victoires. En outre, 30 pays ont organisé des week-ends de course MotoGP, l'Inde étant le dernier en date, en septembre 2023, sur le circuit international de Buddh. En outre, le Kazakhstan accueillera le MotoGP pour la première fois en 2024, ce qui portera le nombre de pays à 31.

