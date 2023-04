Le prochain Charade Super Show se tiendra le 21 mai prochain. Cette grande fête du sport automobile, disputée sur le circuit qui a accueilli le Grand Prix de France de Formule 1 à quatre reprises dans les années 1960 et 1970, verra de nombreuses stars réaliser des démonstrations sur la version longue de la piste (8,055 km), utilisée jusqu'aux années 1980 et rouverte pour l'occasion. Ils viendront également à la rencontre du public pour des dédicaces.

La liste des invités est impressionnante : le parrain de l'événement sera Jacky Ickx, sextuple vainqueur des 24 Heures du Mans et double vice-Champion du monde de Formule 1, et le circuit de Charade a annoncé deux invités d'honneur, Sébastien Loeb, nonuple Champion du monde des rallyes, et Giacomo Agostini, détenteur du record de titres de Champion du monde à moto.

D'autres pilotes qui ont marqué l'Histoire du sport automobile et ont connu les grandes heures de Charade seront présents, à l'image de Philippe Alliot (109 départs en F1), Yannick Dalmas (quadruple vainqueur des 24H du Mans), Jacques Laffite (six victoires en F1), Henri Pescarolo (quadruple vainqueur des 24H du Mans et recordman des participations) et Jean-Louis Schlesser (double vainqueur du Dakar).

Les organisateurs ont aussi fait appel à une génération de pilotes qui découvrira le tracé long, comme Guerlain Chicherit (vainqueur de la Coupe du Monde de rallye-raid en 2009), Nathanaël Berhon (sept départs aux 24H du Mans), Christian Sarron (sept victoires en 500cc et Champion du monde 250cc 1984) et Rudy Servol (deuxième du championnat de France FFSA GT Pro-Am 2022).

Le Charade Super Show 2022 se tiendra le 21 mai de 9h à 18h sur le circuit situé à proximité de Clermont-Ferrand. Les places de la catégorie 1, donnant accès à la tribune, sont proposées à 35 euros, avec une pré-vente à 29 euros sur la billetterie en ligne. Celles de la catégorie 2 sont disponibles à 22 euros (18 euros pour la pré-vente) avec un tarif réduit à 15 euros. Des places VIP sont également proposées, à 180 euros. L'entrée sera gratuite pour les moins de dix ans.