Skywell sera présent au Salon international de l'auto de Paris, l'un des événements les plus prestigieux du monde automobile, du 15 au 20 octobre 2024.

La marque, que vous pourrez retrouver au stand numéro 53A51, va apporter des SUV et berlines déjà existantes, ainsi qu'un nouveau modèle à hayon du segment C, qu'elle a développé dans le cadre de la politique "Zéro émission de carbone", ainsi qu'un fourgon (qui répond au nom de code 233) qui fera sa première mondiale.

Skywell (ou Skyworth Auto) est un constructeur chinois qui continue d'attirer l'attention grâce à son approche "respectueuse de l'environnement et innovante". Cette année, deux nouveaux modèles seront introduits, qui visent à accroître la compétitivité de l'entreprise sur la plateforme mondiale.

La gamme existante du SUV de Skywell sera présentée avec des avancées technologiques et des innovations de conception. Les modèles de berlines, introduits l'an passé, ont pour but d'attirer les clients grâce à leurs caractéristiques innovantes et leur design élégant.

L'énième sauveur de la planète

Ces modèles sont initialement proposés sur le marché intérieur chinois, mais les ventes devraient démarrer simultanément en Europe au premier trimestre 2025.

Grâce à cet événement, Skywell vise à renforcer sa position sur le marché automobile mondial et à poursuivre ses objectifs en matière de développement durable et pendant le salon, de nombreux visiteurs auront l'occasion de voir ces véhicules innovants et respectueux de l'environnement, pour la première fois. Autrement dit, le blabla habituel...