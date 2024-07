Ces dernières années, de nouveaux constructeurs automobiles ont vu le jour (et continuent de le faire) en Chine à une vitesse sans précédent. Nous avons écrit à ce sujet à de nombreuses reprises et un nouveau rapport de Jato nous donne une image actualisée du paysage. À l'heure actuelle, il existe 140 marques différentes en Chine, environ 50 en Europe, 14 aux États-Unis et au Japon.

L'émergence rapide de nombreux nouveaux acteurs en Chine signifie que le marché est de plus en plus saturé et que la concurrence est féroce. Le premier défi que ces marques doivent relever est celui de la survie nationale, suivi de l'expansion mondiale.

Les États-Unis et l'Europe contre la Chine

Entre 2020 et 2023, Jato nous rappelle que les ventes de voitures de marque chinoise en dehors du marché intérieur ont été multipliées par cinq. Cependant, bien que la concurrence soit utile pour stimuler le développement du marché, les impacts associés à la saturation du marché, à l'offre excédentaire et à la guerre des prix signifient l'extinction pour certains.

Des fabricants de VE autrefois prometteurs (tels que Zotye, Qoros et Borgward) n'existent plus. D'autres entreprises (comme Aiways, Hiphi et Weltmeister) luttent pour leur survie. Pour attirer de nouveaux clients, chacune d'entre elles produit des nouveautés et se concentre sur les innovations technologiques telles que la connectivité, les logiciels d'aide à la conduite et les divertissements embarqués.

Dans le même temps, l'incapacité à rivaliser avec les nouveaux fabricants chinois en termes de capacité de production et de prix a incité les décideurs politiques en Europe et aux États-Unis à introduire des mesures plus strictes pour protéger les fabricants nationaux (pensez aux droits de douane sur les voitures chinoises en Europe).

Nous en découvrirons les effets dans les mois à venir, mais en attendant, nous pouvons mentionner que de nombreux constructeurs chinois se sont également concentrés sur les économies émergentes et en développement. Entre 2022 et 2023, la part de marché des marques chinoises au Moyen-Orient est passée de 12,9 % à 16,8 %, et en Eurasie - où les voitures sont désormais les plus populaires - leur part de marché est passée de 12,4 % à 33,3 %. L'Asie du Sud-Est et l'Afrique ont également enregistré une croissance de 1,9 et 2,3 points de pourcentage.

Examinons maintenant les principaux groupes et start-ups chinois qui opèrent aujourd'hui sur le marché de l'automobile et les collaborations en cours.

La carte des collaborations avec les constructeurs automobiles chinois

Les principaux acteurs chinois sur le marché aujourd'hui

SAIC

SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) est le plus grand constructeur automobile chinois en termes de volume total des ventes. Il est détenu par l'État et sa marque la plus prospère est MG. L'année dernière, SAIC a vendu 3,59 millions d'unités dans le monde, dont 1,38 million de véhicules vendus par des marques propres, MG représentant les deux tiers des ventes. Outre ses marques propres, SAIC possède des coentreprises avec le groupe Volkswagen et General Motors, qui lui ont permis d'acquérir les connaissances spécifiques nécessaires à ses plans d'expansion mondiale.

BYD

Fondée en 2003, BYD s'est développée comme aucune autre entreprise chinoise. Cette multinationale cotée en bourse produit également des batteries et possède plusieurs autres marques, dont Denza, Dangwang et Fang Cheng Bao. En 2019, BYD a également formé une coentreprise avec Toyota pour la recherche et le développement de véhicules à batterie. L'année dernière, elle est devenue la deuxième marque de BEV la plus vendue au monde, talonnant Tesla de 234 000 unités.

Chery

Bien qu'elle dispose déjà d'un large éventail de marques, dont Kaiyi, Exceed et Jetour, Chery tente une expansion mondiale avec les marques Omoda et Jaecoo (également lancées en Italie). Chery est actuellement le plus grand exportateur de Chine, les ventes hors de Chine représentant 50 % de son volume l'année dernière. La seule coentreprise importante avec des constructeurs étrangers est celle signée avec Jaguar Land Rover en 2012.

Jaecoo 7 Omoda 5

BAIC

La Beijing Automotive Industry Corporation (BAIC) existe depuis 1958 et a connu un parcours mouvementé au fil des ans. Aujourd'hui, elle fabrique la plupart des taxis de Pékin sous la marque "Beijing", l'une des nombreuses marques disponibles, dont Arcfox, BAIC et Foton. En 2023, BAIC a vendu 1,13 million d'unités, dont 190 000 ont été exportées à l'étranger. L'entreprise a des coentreprises avec Mercedes et Hyundai.

Geely

Le seul constructeur chinois qui possède plusieurs marques automobiles occidentales est Geely, qui a des liens avec plus de 14 marques dans le monde, dont ZEEKR, Volvo, Polestar et Lotus (en pratique, il est au même niveau que Stellantis, qui a également 14 marques à son nom). Cette structure place le groupe dans une position avantageuse : par exemple, grâce à Volvo et Polestar, Geely est actuellement le seul constructeur chinois aux États-Unis.

Great Wall Motor

Great Wall Motor peut être décrit comme le spécialiste chinois des SUV et des pick-up, qui représentent ensemble 99% des ventes totales du groupe en 2023. En particulier, sa marque Haval se concentre exclusivement sur les SUV et représentait 60 % des ventes totales en 2023, tandis que Great Wall se concentre sur les pick-ups moyens et grands (16 %) et qu'il y a TANK (13 %). Par ailleurs, le groupe BMW a choisi GWM pour le développement de la nouvelle MINI électrique par l'intermédiaire de la société Spotlight Automotive.

MINI Cooper SE

Changan

Changan Automobile est un autre groupe chinois important. L'année dernière, il a vendu 2,55 millions d'unités (+9 %) et, bien qu'il se concentre sur la vente de véhicules en Chine, il produit également pour Mazda et Ford. Il a récemment lancé les marques Deepal, Qiyuan et AVATR, une marque de haute technologie fabriquée en coopération avec Huawei.

GAC Group

Le Guangzhou Automobile Group (GAC Group) a été fondé en 2008 et a rapidement réussi à devenir l'un des cinq premiers fabricants de BEV au monde. En 2023, l'entreprise a vendu 2,51 millions d'unités, dont 892 000 sous ses propres marques AION, Hyper et GAC (Trumpchi). Sur ce total, 486 000 unités étaient des voitures purement électriques, ce qui signifie que le groupe GAC détient l'une des parts de marché les plus élevées pour les BEV. Les 1,61 million d'unités restantes vendues en 2023 proviennent d'une coentreprise entre le groupe GAC, Toyota et Honda.

Dongfeng

Dongfeng a un volume de ventes important et six marques propres différentes, dont M-Hero, Voyah et Forthing, ainsi que des coentreprises avec Honda, Nissan-Infiniti et Peugeot-Citroën. En outre, Dongfeng possède une coentreprise avec Nissan pour la production de voitures Venucia. L'année dernière, le groupe a vendu 2,09 millions d'unités, soit une baisse de 15 % par rapport à 2022.

SGMW

Fondée en 2002, SGMW est une coentreprise entre SAIC, General Motors et Wuling. Pour développer son offre, le constructeur s'est largement appuyé sur le design et la technologie des modèles GM existants et s'est établi sur des marchés tels que l'Inde et l'Asie du Sud-Est. GM a profité de cette collaboration pour exporter ses produits à des prix compétitifs en Amérique latine.

FAW

First Automotive Works (FAW) a été fondé en 1956 et est la société mère de Hongqi, la marque de voitures de luxe considérée comme le véhicule officiel du Parti communiste ; les autres marques comprennent Bestune et Jiefang. Le groupe produit également des voitures pour Volkswagen et Toyota : rien qu'en 2023, 2,12 millions d'unités produites sur un total de 2,64 millions portaient le logo Volkswagen ou Toyota.

JAC

En 2023, JAC a vendu 592 500 unités, soit une augmentation de 18 % par rapport à 2022. En 2020, la marque a formé une coentreprise avec Volkswagen pour créer Sol, une marque qui appartient désormais uniquement à Volkswagen. Par la suite, JAC a continué à produire ses voitures sous la marque Sehol et a réussi à se maintenir sur plusieurs marchés émergents en Eurasie, en Afrique et en Asie du Sud.

Revenus et bénéfices (milliards de RMB) en 2023

Groupe Revenus Bénéfices Marge brute SAIC 734.2 25.9 3,5% BYD 602.3 121.8 20,2% Chery 315.1 2.93 0,9% Geely (les marques étrangères sont exclues) 179.2 24.4 15,3% GWM 173.2 32.4 18,7% Changan 151.3 34.6 22,8% GAC 129.7 5.53 4,3% Li Auto 123.9 27.5 22,2% Dongfeng 99.3 9.47 9,5% NIO 55.6 3.05 5,5% Xpeng 30.7 0.45 1,5% Leapmotor 16.7 0.08 0,5% SGMW 10.5 1.04 9,9%

Source: Jato

Les startups

Un chapitre distinct est réservé aux startups, qui comptent au total pas moins de 75 marques (nous ne les citerons pas toutes). Les plus importantes sont :

NIO , fondée en 2014, est devenue l'un des constructeurs automobiles les plus innovants de Chine. Il est aujourd'hui présent en Norvège, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède, avec un volume de ventes total de 160 000 unités en 2023 ;

, fondée en 2014, est devenue l'un des constructeurs automobiles les plus innovants de Chine. Il est aujourd'hui présent en Norvège, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède, avec un volume de ventes total de 160 000 unités en 2023 ; Xpeng , Le concurrent direct de NIO propose une gamme de berlines et de SUV tout électriques, mais son offre est plus limitée. Disponible en Chine et sur plusieurs marchés européens, il s'est vendu au total 141 600 unités en 2023 ;

, Le concurrent direct de NIO propose une gamme de berlines et de SUV tout électriques, mais son offre est plus limitée. Disponible en Chine et sur plusieurs marchés européens, il s'est vendu au total 141 600 unités en 2023 ; Li Auto , spécialisée dans les véhicules de grande taille et de luxe, propose une gamme de véhicules électriques à autonomie étendue (à l'exception du Mega, un monospace entièrement électrique). Elle est disponible en Russie, mais n'a pas encore fait son entrée officielle sur les marchés européens. En 2023, elle a vendu un total de 376 000 unités ;

, spécialisée dans les véhicules de grande taille et de luxe, propose une gamme de véhicules électriques à autonomie étendue (à l'exception du Mega, un monospace entièrement électrique). Elle est disponible en Russie, mais n'a pas encore fait son entrée officielle sur les marchés européens. En 2023, elle a vendu un total de 376 000 unités ; Xiaomi a lancé son SU7 fin 2023 et a de grandes ambitions en Chine et à l'étranger ;

a lancé son SU7 fin 2023 et a de grandes ambitions en Chine et à l'étranger ; Leapmotor propose actuellement quatre modèles allant des SUV (C10 et C11 ) aux berlines (C01) en passant par les citadines (T03). L'année dernière, elle a vendu un total de 144 200 unités (+30 %) et a cédé 20 % de ses activités à Stellantis dans le but d'accélérer son expansion en Europe ;

propose actuellement quatre modèles allant des SUV (C10 et ) aux berlines (C01) en passant par les citadines (T03). L'année dernière, elle a vendu un total de 144 200 unités (+30 %) et a cédé 20 % de ses activités à Stellantis dans le but d'accélérer son expansion en Europe ; AITO , fondée en 2021 en tant que coentreprise entre Huawei et Seres, propose une gamme de SUV utilisant la technologie Huawei. En 2023, la marque a vendu un total de 94 400 unités ;

, fondée en 2021 en tant que coentreprise entre Huawei et Seres, propose une gamme de SUV utilisant la technologie Huawei. En 2023, la marque a vendu un total de 94 400 unités ; Hozon propose actuellement quatre modèles sous sa marque EV appelée Neta : la voiture de sport GT, la berline S et deux SUV (U et V). En 2023, elle a vendu 127 500 unités ;

propose actuellement quatre modèles sous sa marque EV appelée Neta : la voiture de sport GT, la berline S et deux SUV (U et V). En 2023, elle a vendu 127 500 unités ; Hiphi dispose d'une gamme composée d'une grande voiture à hayon et de deux véhicules utilitaires sport. Bien que ses véhicules présentent un certain nombre de caractéristiques avancées, le prix de vente élevé ne permet pas à l'entreprise d'obtenir des résultats significatifs. En 2023, elle n'a vendu que 4 800 unités.