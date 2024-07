En raison des réglementations strictes en matière d'émissions en Europe, Mazda a été contraint d'abandonner le moteur 2,0 litres de la MX-5. Il y a cependant une exception : le Royaume-Uni. Ce dernier a quitté l'Union européenne en janvier 2020 et peut encore se procurer le plus gros groupe motopropulseur. Ailleurs, c'est le petit moteur de 1,5 litre qui sera utilisé.

L'annonce a été faite il y a quelques semaines lors d'un événement presse organisé en Croatie. Dès que nous avons appris la triste nouvelle, nous avons contacté Mazda. La division italienne de la société a maintenant confirmé la disparition surprenante du moteur de 2,0 litres, quelques mois seulement après le lancement de la ND3. Le concessionnaire roumain chez qui notre collègue de Motor1 US a acheté sa ND2 il y a quelques années lui a dit la même chose : le moteur 2,0 litres de la MX-5 n'est plus disponible en Europe.

Bien qu'il ne soit plus possible de commander la MX-5 avec le plus gros moteur en Europe, Mazda nous a dit qu'il restait encore une poignée de voitures en stock. Une fois qu'elles auront disparu, le moteur 2,0 litres sera définitivement abandonné, il faudra donc se dépêcher d'acheter l'une des dernières voitures.

Le moteur 1,5 litre développe 129 chevaux et 150 Nm de couple. C'est 52 ch et 54 Nm de moins que le plus gros moteur. En revanche, une MX-5 équipée du moteur 1,5 litre est légèrement moins lourde. Le plus petit moteur est connu pour être plus gourmand en régime que le 2,0 litres pendant les premières années de la ND1. Bien entendu, la MX-5 la plus légère est également moins chère.

Mazda proposera-t-il un jour une MX-5 avec un plus gros moteur en Europe ? Difficile à dire. Ce bateau a probablement quitté le port pour la ND. Cependant, le modèle de la prochaine génération sera probablement électrifié dans une certaine mesure, ce qui permettrait à la société Zoom-Zoom d'installer un plus gros moteur tout en respectant les réglementations plus strictes en matière d'émissions. Du moins en théorie, car il est encore trop tôt pour en être certain.

Une toute nouvelle MX-5 ne verra probablement pas le jour avant plusieurs années, puisque la logique veut que la ND3, récemment lancée, reste en place pendant un certain temps. Une 35th Anniversary Edition est prévue sur dans le courant de l'année, mais si elle n'est proposée qu'avec le moteur 2.0 litres, elle sera un fruit défendu en Europe.

2024 est une année terrible pour les voitures de sport relativement abordables en Europe, puisque la Toyota GR86 et la Subaru BRZ sont mortes. Non pas à cause du durcissement des lois sur les émissions, mais à cause du nouveau Règlement général de sécurité 2 (RGS2).