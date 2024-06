La Mazda MX-5 Miata a connu un grand succès depuis sa mise en vente en 1989. Aux États-Unis, le roadster coûtait 13 800 dollars lorsqu'il était neuf il y a 34 ans, soit 33 310 dollars aujourd'hui en tenant compte de l'inflation. Un modèle flambant neuf coûte moins cher, à partir de 31 170 dollars (ce prix inclut les frais de transport de 1 185 dollars), mais il faut parfois payer le prix fort pour s'approprier un morceau d'histoire automobile.

Cette Mazda MX-5 Miata de 1990, de couleur rouge classique, a récemment été vendue sur Bring a Trailer pour 40 500 dollars. Cela peut sembler extrême, mais cet exemplaire est aussi neuf que possible, avec presque toutes les options disponibles et seulement 60 km au compteur. Elle n'a pratiquement pas bougé en trente ans et n'a eu que deux propriétaires. Celui qui l'a possède, actuellement, a reçu la voiture en octobre 2023.

Mazda n'a proposé que deux packs pour la Miata 1990. Le pack A ajoutait la direction assistée, un volant gainé de cuir, des jantes en alliage de 14 pouces et un lecteur de cassettes AM/FM, tandis que le pack B ajoutait le régulateur de vitesse et les vitres électriques. La climatisation, le lecteur CD, le toit rigide amovible et le différentiel à glissement limité étaient des options indépendantes. Toutes ces options étaient présentes sur cette Miata en parfait état.

Ce roadster classique est animé par un quatre cylindres de 1,6 litre qui développe 116 chevaux et 149 Nm de couple. Il est transmis aux roues arrière par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports.

Il est peut-être moins puissant que les véhicules d'aujourd'hui, mais il garantit tout de même des sourires sur les routes sinueuses. Nous espérons simplement que le nouveau propriétaire la conduira. Dépenser 40 000 dollars (37 200 euros) pour une telle voiture, c'est beaucoup, et si ce n'est pas dans votre budget, il existe des Miatas moins chères, mais avec un peu plus de kilomètres.