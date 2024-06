Toyota, Subaru et Mazda ont tenu une conférence commune en début de semaine, promettant de sauver le moteur à combustion interne en le rendant plus propre. Toyota a dévoilé plusieurs nouveaux moteurs à quatre cylindres en ligne, tandis que Subaru a présenté en avant-première un moteur boxer hybride de nouvelle génération. Mazda a présenté quelque chose de plus excitant : un prototype de moteur à deux rotors.

Bien que le constructeur japonais n'ait pas donné de détails sur ce nouveau matériel, elle a annoncé qu'il pourrait être installé un jour dans un véhicule performant. Comme le montre le concept Iconic SP, le moteur rotatif fonctionnerait comme un générateur en alimentant la batterie plutôt que d'être relié mécaniquement aux roues. Mazda propose déjà un moteur à rotor unique dans la MX-30, où il est installé transversalement. Dans l'éventuel renouveau du RX, la configuration à deux rotors serait montée longitudinalement.

Moteur à deux rotors Mazda

"Ce concept est équipé de deux moteurs rotatifs montés longitudinalement pour la production d'énergie, ce qui permet d'augmenter la puissance et d'abaisser le centre de gravité. L'unité vise également à améliorer les vibrations et les émissions en augmentant la cylindrée. Il est également envisagé de l'utiliser dans les voitures de sport."

Voilà, le nouveau RX est officiellement sur la table. Cette grande nouvelle intervient alors que nous venons d'apprendre qu'un reboot de la RX-7 avait été envisagé au milieu des années 2000. Mazda a mis fin à ce projet en raison de la crise financière. Il s'agissait d'une voiture de sport à moteur avant et à propulsion arrière, positionnée au-dessus de la MX-5 (NC). Cependant, il semble que le RX pourrait revenir un jour. Après des années de rumeurs, de spéculations et un superbe concept, il est désormais écrit noir sur blanc que ce nouveau moteur à deux rotors pourrait équiper une voiture amusante.

N'oublions pas que le constructeur japonais dispose d'une équipe dédiée aux moteurs rotatifs. Officiellement créée en février, elle se compose de 36 ingénieurs qui travaillent ensemble sur des "voitures attrayantes qui enthousiasment les clients". La dernière fois que Mazda a eu une voiture de sport à moteur rotatif dans son portefeuille, c'était en 2012, lorsque la RX-8 Spirit R (version JDM) a servi de chant du cygne au modèle.

Moteur à deux rotors Mazda Moteur à deux rotors Mazda

En octobre 2023, Masashi Nakayama, designer en chef de la société, a déclaré que l'Iconic SP avait été délibérément rendue plus grande qu'elle ne devait l'être. Pourquoi ? Pour créer un plus grand impact au Japan Mobility Show, où le concept a été présenté. Il a ajouté que Mazda était parvenu à réduire la taille de la voiture à celle d'une MX-5, malgré l'intégration d'un moteur à deux rotors, d'un moteur électrique et d'un bloc-batterie.

L'Iconic SP mesurait 4,18 mètres de long et 2,10 mètres de large, ce qui la rendait nettement plus grande qu'une MX-5 ND, mais elle ne comportait que deux places. Elle pesait 1 450 kg, soit nettement plus que le poids plume de la MX-5. Avec une puissance de 365 chevaux, elle était environ deux fois plus puissante que la petite voiture de sport, qui fête ses 35 ans cette année.

Après avoir apporté à la MX-5 actuelle une troisième mise à jour importante cette année, Mazda ne lancera probablement pas de sitôt le modèle de cinquième génération. Il n'est pas clair si une Iconic SP de série serait la prochaine MX-5 ou si le plan est de vendre une voiture de sport plus grande et plus chère.